Windows 11 : Microsoft pourrait enfin abandonner les noms compliqués des mises à jour

Microsoft pourrait enfin abandonner les dénominations compliquées des mises à jour majeures de Windows. La prochaine grande MAJ de l'OS pourrait finalement s'appeler “Windows 11 2022 Update”, au lieu de Windows 11 22H2.

Au fil des années, Microsoft a pour pris pour mauvaise habitude d'adopter des dénominations compliquées pour les mises à jour majeures de Windows. On a eu le droit à Creators Update pour la grande MAJ de Windows 10, sans oublier les appellations du type Windows 10 21H2 aux côtés des noms plus banals comme Windows 10 Mai 2021.

Et encore au départ, Microsoft avait envisagé de nommer ses mises à jours avec des noms d'animaux ou de personnes célèbres, avant se raviser. Avec ces dénominations variées, il était parfois difficile pour les utilisateurs de savoir quelle était la dernière mise à jour en date et sous quelle version était leur PC.

Or et comme le rapportent nos confrères de The Verge, Microsoft s'apprêterait à revenir à des appellations plus simples pour les futures mises à jour majeures de son système d'exploitation. En effet, la prochaine mise à jour importante de Windows 11, dont le déploiement est prévu en septembre 2022, pourrait s'appeler “Windows 11 2022 Update”.

Get Started has been updated to mention "Windows 11 2022 Update" pic.twitter.com/yVNdF0HPId — Xeno (@XenoPanther) August 22, 2022

Enfin des noms plus simples pour les MAJ Windows ?

Des références à cette dénomination sont apparues dans des versions preview de la prochaine mouture de Windows 11, pour l'instant nommée 22H2. L'utilisateur XenoPanther a publié sur Twitter une capture d'écran de l'appli Get Started (l'appli utilisée lors de la configuration de Windows sur un nouveau PC). Voici ce qu'on peut y lire : “Vous utilisez maintenant Windows 11 2022 Update. Lisez ci-dessous pour découvrir de nouvelles fonctionnalités et pour organiser les choses comme vous les aimez”. Précisons d'ailleurs que cette appellation a ensuite été supprimée de l'appli Get Started, comme l'affirme XenoPanther.

Pour rappel, ce changement de dénomination prendrait du sens avec la modification du calendrier de déploiement des mises à jour de Microsoft. En effet et selon un récent rapport du site Windows Central, Microsoft s'apprête à revenir à une publication des nouvelles versions de Windows tous les trois ans, tandis que des fonctionnalités majeures seraient livrées une fois par an seulement.

En d'autres termes, cela sous-entend que Windows 12 pourrait débarquer sur nos PC en 2024, soit trois ans pile après la sortie de Windows 11 en fin d'année 2021. Quoi qu'il en soit, la prochaine grande mise à jour de Windows 11 est attendue le 20 septembre 2022, comme dit plus haut. Cette MAJ inclurait notamment un gestionnaire des tâches remodelé, de nouveaux gestes avec les écrans tactiles, et des ajustements sur le menu Démarrer et la barre des tâches.

Source : The Verge