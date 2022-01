Windows 10 et 11 : le Play Store de Google arrive en bêta, les premiers jeux Android sont déjà là

Le Play Store de Google va prochainement débarquer sur Windows 10 et 11. Aujourd’hui, une première phase de bêta est lancée. Elle permet de télécharger des jeux Android sur votre PC. Pour le moment, la chose n’est réservée qu’à une poignée de pays asiatiques.

La volonté d’apporter les applications Android sur Windows est forte. Microsoft avait annoncé la chose lors de la présentation de Windows 11, en promettant de pouvoir télécharger des logiciels Android directement depuis le Microsoft Store. Google a pour sa part annoncé l’arrivée du Play Store sur l’OS lors des Game Awards.

Google ne veut pas traîner, puisque la bêta pour utiliser le Play Store sur Windows 10 et 11 est déjà lancée ! Cependant, elle n’est pas encore disponible en France, puisque seule une poignée d’utilisateurs de Corée du Sud, de Taïwan ou de Hong Kong peuvent y accéder.

Windows 10 et 11 accueillent le Play Store

Il est possible de s’inscrire pour être prévenu quand la bêta sera disponible chez nous. Il sera alors possible d’accéder à la boutique en ligne directement depuis Windows pour télécharger vos jeux préférés. Google a longtemps été hostile au fait de porter son écosystème sur d'autres plateformes, mais les choses évoluent petits à petits. La firme de Mountain View a développé ses outils par elle-même, sans l’aide de Microsoft qui propose une solution différente. Elle est avantageuse pour l’utilisateur, puisqu’elle permet de synchroniser les données du profil de Google. Les sauvegardes dans le cloud sont également prises en charge.

Pour le moment, la phase de bêta ne propose que quelques jeux. Pour cause, ces derniers ne se jouent pas à travers le cloud. Ils doivent être téléchargés et installés sur votre PC, et donc optimisés pour cette plateforme.

On ne sait pas quand le Play Store arrivera officiellement sur Windows. La première phase de bêta étant lancée, les choses ne devraient pas tarder à évoluer très rapidement. On peut s’attendre à jouer à nos jeux Android préférés sur PC dans quelques mois tout au plus. Fait intéressant, cette nouveauté n’est pas uniquement réservée à Windows 11, puisque les utilisateurs de Windows 10 peuvent aussi en profiter.