Windows 11 : les applications Android seront disponibles avant la fin de l’année

Après de longs mois d’attente, Microsoft a enfin donné des nouvelles concernant le support des applications Android sur Windows 11. Déjà disponible aux États-Unis, la fonctionnalité arrivera en France et dans quatre aux pays d’ici fin 2022, assure la firme de Redmond. En revanche, toujours aucune date officielle à se mettre sous la dent.

Hier s’est tenue la conférence Build, dans laquelle Microsoft a présenté quelques nouveautés de Windows 11. Parmi les annonces, il y avait entre autres l’arrivée très prochaine des widgets tiers au sein du système d’exploitation. Mais ce n’est pas la seule fonctionnalité dont la firme de Redmond a donné des nouvelles. Également très attendu, le support des applications Android a lui aussi droit à son petit segment lors de l’événement.

Alors ce dernier est déjà disponible aux États-Unis depuis février dernier, les utilisateurs français attendent toujours de la voir arriver sur leur PC. Selon Microsoft, cette attente ne sera plus très longue. En effet, l’éditeur affirme que la fonctionnalité sera disponible avant la fin de l’année. Ceci étant dit, il s’est bien gardé de fournir une date de sortie précise. En outre, quatre autres pays y auront également droit, à savoir l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni et le Japon.

Le support des applications Android arrive très bientôt sur Windows 11

En attendant, il va donc falloir faire preuve d’encore un peu de patience. Il est possible que la fonctionnalité débarque en même temps que la mise à jour Sun Valley 2, qui arrivera cet été, mais il est encore trop tôt pour en être certain. Il est également possible qu’il faille attendre la toute fin de l’année. Difficile d’en être certain face au manque de détails donnés par Microsoft.

Fort heureusement, il est possible pour les utilisateurs français de contourner cette limitation. Si la fonctionnalité est uniquement disponible aux États-Unis, il suffit de modifier ses paramètres régionaux pour y avoir accès. Néanmoins, il faudra tout de même disposer d’un compte Amazon AppStore localisé outre-Atlantique pour que cela fonctionne réellement. Notez qu’il existe également un moyen d’installer des applications Android au format APK.