Windows 11 intègre bien mieux les applications Android avec cette mise à jour

Microsoft a poussé une mise à jour de Windows 11 pour les Insiders qui améliorent l’intégration des applications Android. Mise en veille des applications. Utilisation du clavier et de la souris. Interactivité avec les appareils sous Android situé sur le même réseau. Les améliorations sont nombreuses. En outre, le système d’exploitation est désormais compatible Android 12.1.

Vous le savez, Microsoft a œuvré sur Windows 11 afin d’intégrer nativement les applications Android dans le système d’exploitation. Et la firme œuvre toujours, puisque la fonctionnalité n’est toujours pas disponible auprès du plus grand nombre. Seuls les utilisateurs inscrits au programme Insider peuvent tester l’installation des applications Android afin de remonter des points d’amélioration. Et des améliorations, Microsoft en a justement apporté cette semaine.

Microsoft a en effet déployé une mise à jour de Windows 11 accessible uniquement pour les Insiders. Elle est disponible sur le canal développeur (le « Dev Channel » en langue de Shakespeare), et non pas sur le canal Beta (et encore moins sur le canal Preview, bien sûr). La firme a par ailleurs publié une note d’information sur son blog pour présenter les différentes améliorations de cette mise à jour. Cela concerne l’utilisation des applications, mais aussi leur intégration dans l’écosystème du PC.

Les apps Android sont mieux intégrées à Windows 11 et son écosystème

Première amélioration : le sous-système devient compatible avec la version 12.1 (ou 12L) d’Android, améliorant ainsi la compatibilité avec les logiciels récents. Ensuite, le système d’exploitation sera capable de mettre en veille des applications Android de la même manière que les logiciels Windows. Auparavant, la mise en veille fermait les applications, obligeant l’utilisateur à les relancer à chaque sortie de veille. Par ailleurs, Windows intègre désormais une barre des tâches avec les apps Android.

Avec cette nouvelle version du sous-système, les applications Android sont désormais connectées au reste de l’écosystème de l’ordinateur. D’une part avec les équipements du PC, comme le microphone ou le service de localisation. Pour rappel, la webcam était déjà prise en charge. Mais, celle-ci est désormais compatible dans son format natif : si elle est à l’horizontale, c’est ainsi qu’elle apparaitra.

Et d’autre part avec les autres appareils connectés sur le même réseau que le PC. Idéal pour imprimer ou se connecter à un NAS. Les claviers et souris sont enfin entièrement compatibles. Pour finir, les notifications des applications Android apparaitront dans le menu dédié de Windows, comme les messages de l’OS. Microsoft a également changé sa politique sur la collecte des données techniques : elle n’est plus activée par défaut.