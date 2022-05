Windows 11 accueillera les Widgets tiers dès cette année

Windows 11 va très prochainement permettre aux développeurs de créer leurs propres Widgets pour les proposer aux utilisateurs. Si pour le moment, aucune date précise n’est donnée, on peut s’attendre à les voir arriver avant la fin de l’année.

Windows 10 a introduit les Widgets, puis Windows 11 les a repris à son compte en les intégrant pleinement à la barre des tâches. Ces derniers informent l’utilisateur de la météo, des dernières infos, de ces mails non lus… mais c’est à peu près tout. Tout ça pourrait changer à l’avenir.

Seul Microsoft propose des Widgets pour le moment, mais la firme compte bien laisser les développeurs tiers mettre les mains dans le cambouis et afficher les leurs. Ainsi, chacun pourra créer son propre Widget et les mettre à disposition de la planète entière.

Microsoft promet prochainement l’arrivée des Widgets tiers sur Windows 11

C’est lors de sa conférence Build que Microsoft a annoncé la chose. Cela faisait longtemps que l’arrivée des Widgets tiers était en rumeur mais désormais, c’est officiel. Pas de date précise pour le moment, mais on peut s’attendre à les voir arriver d’ici la fin de l’année, selon l’aveu même du constructeur.

A lire aussi – Test Windows 11 : Microsoft fait sa révolution en douceur

Microsoft va laisser les développeurs créer leurs propres Widgets pour les applications Win32 et PWA en passant par la plateforme Adaptive Cards. Le but est de simplifier au maximum le travail et de permettre à n’importe quelle application d’avoir le sien, comme sur Android. On peut ainsi imaginer des tas de choses, comme un widget dédié à un outil de discussion, à un logiciel de gestion de périphériques ou encore même un accompagnant un jeu vidéo. Les usages sont infinis.

A noter que Microsoft parle uniquement de Windows 11, le développement des Widgets tiers ne semble pas concerner Windows 10, qui en propose aussi. Ne reste maintenant qu’à attendre plus d’informations de la part de la société. Peut-être arriveront-ils avec la grosse mise à jour d’octobre ?

Pour rappel, Windows 11 est sorti en octobre 2021 et a introduit de nombreuses nouveautés. La principale est une refonte visuelle totale, ainsi que l’arrivée d'applications directement intégrées à l’écosystème, comme ces fameux Widgets.