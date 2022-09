Le Terminal Windows se refait une beauté avec de nouvelles options de personnalisation

Le Terminal Windows a reçu une nouvelle mise à jour qui apporte tout un tas d’améliorations. Parmi elles, une plus grande personnalisation des fenêtres, puisqu’il est possible d’y ajouter encore plus de couleurs ou encore des fonds d’écrans animés. De quoi plaire aux codeurs qui passent beaucoup de temps sur ce logiciel.

Windows 11 continue de se peaufiner par petites touches et ses logiciels natifs reçoivent régulièrement des améliorations. C’est le cas du Terminal Windows qui reçoit la mise à jour 1.6. Celle-ci apporte son lot de nouveautés, centrées sur la personnalisation.

Cette update permet ainsi de personnaliser entièrement votre fenêtre de commande, en y ajoutant des couleurs supplémentaires et des animations. Pour les couleurs, l’OS vous laisse beaucoup plus de choix dans les paramètres. Une aubaine pour s’y retrouver encore plus facilement quand plusieurs fenêtres sont ouvertes en même temps.

Windows Terminal se dote de nouveaux thèmes

Cette mise à jour donne également la possibilité à l’utilisateur d’ajouter plus facilement de nouveaux thèmes personnalisés. En fond, vous pouvez y ajouter des images ou encore des Gif. De quoi avoir une application à votre image. A noter que Terminal utilisera désormais le thème sombre par défaut, et non le thème de Windows. Une manière de rendre la fenêtre plus claire (façon de parler) pour l’utilisateur.

Cette mise à jour apporte d’autres améliorations. On pense notamment à la correction de bugs (il y a toujours des corrections de bugs !) mais aussi la possibilité d’exploiter uniquement le CPU si vous n’avez pas de GPU dans votre machine, afin d’avoir un outil plus performant. Cette mise à jour devrait s’installer automatiquement sur votre PC au prochain redémarrage, sans aucune intervention de votre part. Windows 11 continue donc de s’améliorer par petites touches, se concentrant toujours beaucoup sur le design et la personnalisation.

Pour rappel, le système d’exploitation de Microsoft est sorti en octobre 2021 et accueillera dans quelques jours sa première grosse mise à jour annuelle. Celle-ci devrait apporter son lot d’innovations, comme une barre des tâches repensée, des widgets retravaillés ou encore des mises à jour d’applications natives, comme ce Terminal.