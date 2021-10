Windows 10 profite du même Microsoft Store que Windows 11, plus pratique et plus complet

Microsoft a déployé avec Windows 11 un nouveau Microsoft Store avec un design plus épuré et une interface plus intuitive, et celui-ci va bientôt être disponible pour tous les utilisateurs de Windows 10.

Le Microsoft Store est la boutique intégrée permettant aux utilisateurs de Windows de télécharger des applications, des jeux, des émissions de télévision et même des films. À l’occasion du lancement de Windows 11, Microsoft a apporté de nombreux changements son Store, en introduisant notamment de nouvelles catégories et en simplifiant la navigation afin que vous puissiez trouver plus facilement les applications et les médias dont vous avez besoin.

Ce nouveau Microsoft Store plus épuré ne sera bientôt plus une fonctionnalité exclusive à Windows 11, puisque le géant américain a déjà commencé à le déployer pour les Insiders de Windows 10. Sur son compte Twitter, Rudy Huyn, qui travaille sur le Microsoft Store, a précisé que la nouvelle version sera bientôt déployée pour tous les utilisateurs.

Qu’est-ce qui change sur le nouveau Microsoft Store ?

Comme on peut le voir sur l’image ci-dessus, l'écran d'accueil affiche des sections pour les applications en promotion, les applications incontournables, les jeux gratuits, les meilleures applications gratuites, ou encore les applications tendance. Le Microsoft Store est également divisé en onglets pour les applications, les jeux, les films et les émissions de télévision.

Un des plus grands défauts du Microsoft Store a toujours été l’absence d’applications pourtant très populaires, ce qui poussait les utilisateurs à aller télécharger leurs applications ailleurs. Cela va changer sur cette nouvelle version, puisqu’elle a été conçue pour accueillir aussi bien les applications Universal Windows App (UWP) que les Win32, les Progressive Web Apps (PWA) ou d'autres plateformes de développement.

On retrouve donc de nouvelles applications comme Reddit, TikTok, Amazon Store, VLC, qui étaient jusqu’à présent absentes de la boutique. Les derniers jeux du moment sont également disponibles, comme le prochain Age of Empire IV que nous avons pu tester. Le jeu est pour l’instant disponible en précommande, et sera disponible pour tous dès demain, jeudi 28 octobre. Vous pouvez d’ailleurs déjà vérifier si votre PC est assez puissant pour le faire tourner.