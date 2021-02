Chrome va enfin consommer moins de RAM grâce à une mise à jour

Chrome va enfin consommer moins de mémoire vive. Grâce à une future mise à jour, le navigateur web de Google monopolisera moins de RAM sur Android, Windows 10 et Linux. Actuellement disponible en beta, cette fonctionnalité devrait débarquer sur la version stable de Chrome dans les mois à venir.

D'après les informations de nos confrères de Windows Latest, Google travaille actuellement sur une nouvelle mise à jour permettant de réduire l'appétit dévorant de Chrome pour la RAM de votre ordinateur. Chrome est en effet connu pour accaparer la mémoire vive des ordinateurs. Il y a quelques années, Google a d'ailleurs augmenté la consommation de RAM de Chrome sous prétexte d'introduire de nouvelles couches de sécurité.

Dans le détail, les développeurs de Mountain View vont ajouter la prise en charge de “PartitionAlloc-Everywhere”, un dispositif visant à doper les performances de Chrome. Cet ajout devrait essentiellement permettre à Chrome de démarrer plus rapidement, de charger les pages internes plus vite et d'offrir une meilleure gestion des ressources de l'ordinateur. In fine, le navigateur pourrait surtout consommer moins de RAM.

Chrome sera bientôt plus performant sur Windows 10, Android et Linux

En fouillant dans le code des dernières beta, le média a découvert que Google travaille sur l'intégration de “PartitionAlloc-Everywhere” depuis deux années. L'option a récemment été activée sur la beta publique de Chrome sur Windows 10, Linux et Android. Dans ces conditions, on peut s'attendre à ce que la prise en charge débarque dans la version finale et stable d'ici la fin de l'année. Selon Windows Latest, Google se concentre sur Windows 10 et Android. La mise à jour sera aussi proposée sur Linux mais “PartitionAlloc-Everywhere” pose actuellement des problèmes de stabilité. Le déploiement pourrait donc survenir avec du retard.

Ces dernières années, Google a multiplié les tentatives pour réduire la consommation de mémoire vive de Chrome. Avec Chrome 79, Google inaugurait notamment une fonctionnalité intitulée “tab freezing”, ou “gel des onglets”. L'option empêchait tous les onglets qui sont restés en arrière plan pendant plus de 5 minutes d'effectuer une tâche quelconque afin d'économiser la mémoire vive et la batterie de votre PC. On vous en dit plus dès que possible.

Source : Windows Latest