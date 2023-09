Windows 11 : cette nouvelle mise à jour de l’appli Photos vous fera oublier Google Photos

Microsoft déploie aujourd’hui une mise à jour pour les utilisateurs de Windows 11 inscrits au programme Windows Insider sur les canaux Canary et Dev. Ils auront droit à un véritable feu d’artifice de fonctionnalités dans le domaine de la gestion et de la manipulation d’images.

L’application Photos de Windows 11 bénéficie désormais de plusieurs nouveaux outils de traitement et de gestion des photos. Ces derniers s’inspirent ouvertement de ce que proposent des solutions en ligne telles que Google Photos. L’application Windows bénéficie maintenant d’un outil de flou d’arrière-plan (Background blur) qui permet de « faire ressortir le sujet de votre photo en ouvrant le cliché en mode Édition et en sélectionnant la nouvelle option Flou d’arrière-plan. L’application Photos détecte automatiquement l’arrière-plan de la photo et, d’un simple clic, met instantanément en valeur votre sujet et estompe l’arrière-plan ».

La recherche par type de contenu est également de la partie : « vous pouvez désormais trouver rapidement la photo que vous recherchez en vous basant sur son contenu ». Pour utiliser cette nouvelle fonction, « assurez-vous d’être connecté à votre compte Microsoft, accédez à la section OneDrive et, dans la barre de recherche située en haut, entrez ce que vous recherchez, par exemple : “voiture”, “plage”, “anniversaire” ou “vacances” ». Vos photos doivent être enregistrées dans OneDrive depuis assez longtemps pour que le service ait eu le temps de les analyser.

L’application Photos de Windows 11 emprunte plusieurs fonctionnalités à Google Photos

Dans le même ordre d’idées, il est aussi possible de chercher vos clichés en fonction de l’endroit où ils ont été pris. Une amélioration bienvenue, d’autant plus qu’elle est accessible pour vos fichiers hors ligne, sur OneDrive ou dans iCloud. Vous constaterez aussi que « la partie vidéo des Photos animées capturées sur les appareils Samsung et Google » est désormais visible.

Les ingénieurs de Redmond ont effectué bien d’autres changements en tenant compte des commentaires de la communauté :