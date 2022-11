Windows 11 : l’app Photos est désormais compatible avec iCloud Photo

Microsoft annonce sur le blog de la compagnie que les photos en provenance d’iCloud, le service de stockage dans le nuage d’Apple est désormais intégré à l’application Photos de Windows 11.

Photos sur Windows 11 a bénéficié d’une refonte qui renforce sa synergie avec OneDrive et facilite davantage l’organisation de votre collection de photos. La nouvelle politique de Microsoft vise à rendre ses produits accessibles à la plus grande variété d’appareils et de systèmes possibles. Toutes vos images sont maintenant centralisées dans la galerie unifiée de Photos, qu’elles proviennent de votre smartphone, de votre appareil photo, d’un service de stockage dans le cloud tel que OneDrive ou encore iCloud.

En pratique, cela signifie que vous n’aurez plus à passer d’un appareil ou d’une application à l’autre pour consulter vos photographies. Photos de Windows 11 les organise dans une galerie unique. Pour intégrer les photos d’iCloud dans Photos, vérifiez que votre application Photos est bien à jour. Installez ensuite l’application iCloud pour Windows, depuis le Microsoft Store. Il vous faudra alors saisir vos identifiants, et choisir le contenu iCloud que vous souhaitez synchroniser avec Photos.

L’application Photos de Windows 11 intègre les images d’iCloud en toute transparence

La firme de Redmond est bien consciente que l’interopérabilité des services est désormais primordiale. Les utilisateurs et les clients ont maintenant pris l’habitude de commencer une tâche sur un appareil pour la poursuivre sur un autre. L'ambition est désormais de proposer ses services sur toutes les plateformes, et de la sorte, se rendre incontournable, « transparent » dans le jargon de la compagnie. Le fait que Windows 11 facilite encore plus la connexion avec les smartphones est une bonne illustration de ce revirement.

Microsoft apporte continuellement des améliorations à son système d’exploitation. Celles-ci sont plus ou moins heureuses. La dernière en date, l’ajout de publicités discrètes pour les services de la compagnie dans le menu de Windows 11, a irrité bon nombre d’utilisateurs. Force est d’admettre que l’OS évolue dans le bon sens : il est plus ergonomique et plus beau tout en devenant toujours plus profond et configurable.

Source : Windows Blog