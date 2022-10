Windows 11 facilite encore plus la connexion avec votre smartphone

Windows 11 accueille une nouvelle mise à jour qui inclus une fonctionnalité bien pratique : la possibilité d’activer le partage de connexion de votre smartphone directement depuis votre PC. Attention, il faut remplir certaines conditions pour en profiter.

Nous avons tous utilisé le partage de connexion au moins une fois lorsque le Wifi venait à manquer. Pour cela, il faut prendre son téléphone et activer la fonctionnalité « à la main ». Il est maintenant possible de le faire sans toucher à son terminal.

Microsoft a sorti la nouvelle version de Windows 11 pour les Insiders, la Build 25231. Celle-ci inclut cette fonctionnalité. Une fois votre téléphone appairé à votre ordinateur, le partage peut être activé d’un simple clic directement depuis le bureau. Pratique !

Windows 11 facilite le partage de connexion

Cela peut être utile dans beaucoup de cas, comme lorsque vous travaillez en voyage et que vous n’avez pas forcément envie de sortir tous vos appareils. En activant le partage depuis votre PC, votre smartphone sera évidemment détectable par les autres ordinateurs à proximité, il est donc toujours fortement conseillé de mettre un mot de passe.

Mais attention, il y a un hic. Cette option n'est réservée qu’aux smartphones Samsung dans un premier temps. On sait que Microsoft et la marque coréenne travaillent main dans la main sur le sujet et que les smartphones Galaxy sont les premiers servis en ce qui concerne les nouveautés. Pour en profiter, il faut avoir un terminal Samsung disposant de la surcouche One UI 4.1.1 ou supérieur, soit un produit relativement récent (Galaxy S21, S22, Z Fold 3 ou 4, Z Flip 3 ou 4…). Il faut aussi un ordinateur prenant en charge le Wifi et le Bluetooth, ce qui est le cas de la totalité des portables.

Pour l’instant, seuls les Insiders ayant installé la Build 25231 peuvent en profiter. Les autres devront patienter avant de l’essayer. Cette nouveauté pourrait arriver sur tous les PC via une mise à jour dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Ce n’est certes pas un changement majeur, mais c’est un ajout bien pratique pour ceux qui en ont besoin.