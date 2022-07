Windows 11 : Microsoft affiche désormais des badges de notification sur ses widgets

La Build 25158 de Windows 11 est maintenant déployée pour les testeurs dans le canal Dev et elle est livrée avec de nombreuses améliorations, comme par exemple la prise en charge des badges de notification pour les widgets.

La dernière version de Windows 11 Insider Preview de Microsoft (Build 25158), qui est maintenant disponible dans le canal Dev, va ramener certaines anciennes fonctionnalités de la barre des tâches que certains pourraient apprécier, tout en ajoutant de nouveaux badges pour les widgets. Les badges de notification peuvent servir d'alerte ou d'avertissement pour divers widgets, comme la météo, et vous indiquent le nombre de notifications en attente de consultation.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d'écran ci-dessus, vous pouvez cliquer sur le badge de notification pour ouvrir le tableau des widgets. Une nouvelle bannière en haut du tableau fournira plus d'informations sur ce qui a déclenché le badge de notification. Bien sûr, vous pourrez désactiver la fonctionnalité ou retirer l'icône du widget de la barre des tâches.

Quels autres changements apporte la nouvelle build de Windows 11 ?

En plus des badges pour les widgets, Microsoft teste actuellement trois changements visuels différents pour la barre des tâches. L'un utilise l'icône de recherche habituelle, tandis que deux autres incluent une petite ou une grande barre de recherche dans la barre des tâches. Microsoft souhaite obtenir un retour d'information de ses Insiders sur ces modifications avant de les déployer à plus grande échelle. Malheureusement pour ceux qui espéraient pouvoir modifier l’emplacement de la barre des tâches, Microsoft a officiellement annoncé qu’elle restera en bas, un point c’est tout.

Windows 11 Build 25158 permet également d'activer DNS over TLS – un nouveau protocole en plus de DNS over HTTPS (DoH) qui est déjà inclus dans le système d'exploitation. DNS over TLS n'est pas une fonctionnalité qui nécessite des étapes avancées et ne peut être activée qu'en utilisant la ligne de commande.

En dehors de cela, les Windows Insiders du canal Dev pourront également commencer à tester une nouvelle application Appareil photo pour Windows 11. Le design a été mis à jour pour correspondre à Windows 11, et il inclut désormais la prise en charge de la lecture des QR et des codes-barres.