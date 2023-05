Windows 11 : un bug dans la dernière mise à jour fait chuter la vitesse de connexion via VPN

La dernière mise à jour de Windows 11 apporte un souci étonnant à certains utilisateurs. Lorsqu’un VPN est activé, la vitesse de connexion peut drastiquement baisser. Un problème bien pénible qui ne touche pas tout le monde. Microsoft a ouvert une enquête.

Qui dit mise à jour Windows 11 dit nouvelles fonctionnalités… mais aussi nouveaux problèmes. Beaucoup d’utilisateurs ont en effet remarqué que la MàJ facultative KB5025305 apportait des soucis au niveau de la connexion. Cela concerne plus particulièrement les VPN.

Comme le rapporte Bleeping Computer, cette update affecte les connexions des VPN L2TP/Ipsec. Concrètement, Internet est lent, très lent. Le site parle d’une vitesse de 1 Mbps à la place des 100 Mbps habituels. Un bug synonyme de handicap majeur, donc.

Windows 11 ralentit la vitesse de connexion via VPN

Les rapports indiquent que, bizarrement, tous les PC ne sont pas touchés. Plus encore, les connexions filaires semblent être épargnées. Curieux. Sur Reddit, les sujets évoquant ce bug se multiplient. Il concerne bien que les VPN, puisque la connexion sans est tout à fait normale. Microsoft prend le problème très au sérieux et dit mener son enquête. Si le bug est trouvé rapidement, il faudra tout de même attendre quelques jours avant qu’un correctif soit déployé. En attendant, il n’y a que deux solutions pour le contourner : revenir à la version précédente de Windows 11 ou utiliser un bon vieux câble Ethernet si c'est possible.

Les problèmes de VPN ne sont les seuls de cette mise à jour KB5025305. En effet, certains utilisateurs ont remarqué d’autres bugs, comme la baisse inexplicable de la vitesse d’écriture sur les SSD, des soucis de performance en jeu ou encore l’arrêt total du PC lorsqu’on lui demande de redémarrer. Fort heureusement, ces soucis semblent moins répandus.

Pour rappel, Windows 11 est disponible gratuitement pour tous les utilisateurs de Windows 10. Si vous n’avez pas encore franchi le pas, Microsoft vous incite à le faire via des fenêtres pop-up de plus en plus agressives au démarrage de votre ordinateur.

Source : Bleeping Computer