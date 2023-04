Windows 11 : la dernière mise à jour cause de gros soucis de performance et des écrans bleu de la mort

Ce mardi 11 avril, Microsoft a déployé son traditionnel Patch Tuesday, corrigeant au passage de nombreuses failles de sécurité. Malheureusement, la version KB5025239 de Windows 11 apporte également son lot de bugs. De nombreux utilisateurs se plaignent de grosses baisses de performances, et certains même d’écrans bleus de la mort.

Généralement, on vous conseille de télécharger le dernier Patch Tuesday disponible sans attendre pour votre PC Windows. C’est d’ailleurs ce que nous avons fait ce mois-ci, avec la dernière mise à jour qui vient corriger une faille permettant d’installer un dangereux ransomware sur votre machine, pour un total de 96 vulnérabilités. Toutefois, il se peut également que vous ayez plutôt envie d’attendre avant d’installer la version KB5025239 de Windows 11.

En effet, cette mise à jour semble être l’origine de nombreux bugs plus ou moins importants selon les utilisateurs. Depuis mardi, ces derniers se plaignent d’une large palette de souci technique, allant de la baisse de performance à des écrans bleus de la mort pour les cas les plus extrêmes. D’autres encore rapportent que les icônes sur leur Bureau ne réagissent plus.

Comment résoudre les problèmes causés par la dernière mise à jour de Windows 11

Nos confrères de Windows Latest ont ainsi dressé la liste de tous les bugs rencontrés par leurs lecteurs, que voici :

Les performances du SSD sont en baisse et ralentissent le démarrage

Windows Security signale à tort que la puce TPM 2.0 n’est pas installée

Les icônes du Bureau ne répondent pas ou disparaissent

Windows Update se bloque ou échoue avec des messages d’erreur inutiles

Problèmes avec l’explorateur de fichiers, la barre des tâches et le gestionnaire des tâches

Écrans bleus de la mort

Notez que certains de ses problèmes étaient déjà présents avant le déploiement de la mise à jour, tel que le bug qui empêche la détection de la puce TPM 2.0 avec les processeurs AMD. Il semble donc que cette dernière l’ait déclenché auprès d’autres utilisateurs. Si vous êtes victime de l’un d’entre eux, vous avez toujours la possibilité de désinstaller la mise à jour pour repasser sur une ancienne version de Windows 11.

Voici comment vous y prendre :

Ouvrez les Paramètres de Windows 11

de Windows 11 Rendez-vous dans la section Windows Update

Cliquez sur Historique de mise à jour puis sur Désinstaller des mises à jour

puis sur Sélectionnez la version KB5025239

Après redémarrage, votre PC sera débarrassé de tous les bugs causés par la mise à jour.

