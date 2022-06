Windows 11 : la build 25140 est disponible en ISO pour les Insiders

Microsoft a publié les ISO de la build 25140 de Windows, à destination des membres du programme Insiders. De cette manière, il est possible d’installer le système d’exploitation à partir de zéro sans attendre le déploiement de la mise à jour. La build corrige quelques bugs mineurs, notamment au niveau de certaines polices d’écriture.

En ce moment, les membres du programme Insiders ont droit à de nombreuses nouveautés réjouissantes pour l’avenir de Windows 11. Ce mois-ci, ces derniers ont notamment pu tester l’ajout d’onglets au sein de l’explorateur de fichiers, une fonctionnalité attendue depuis des années par les utilisateurs du système d’exploitation. Pour autant, toutes les builds ne renferment pas des surprises grandiloquentes et se contentent de corriger quelques bugs.

C’est le cas de la build 25140, disponible depuis aujourd’hui via le canal Dev. Pas de nouveautés excitantes à l’horizon donc, mais une petite particularité tout de même qui vaut le coup d’être mentionnée. En effet, fait assez rare, Microsoft a décidé de publier les ISO de cette build directement sur son site web. Ainsi, les utilisateurs pourront effectuer une installation propre de l’OS, sans avoir besoin d’attendre le déploiement de la mise à jour.

Microsoft publie les ISO de la build 25140 de Windows 11

Cela veut également dire que les utilisateurs ne souhaitant pas transposer la totalité de leurs données vers une build moins stable que celle standard pourront passer par une machine virtuelle pour tester les dernières fonctionnalités de Windows 11. Si l’aventure vous tente, vous trouverez donc le lien vers le fichier ISO en bas de cet article, à partir du billet de blog de Microsoft dédié.

Parmi les bugs corrigés, Microsoft s’attarde entre autres sur la police Euphemia, qui se voit ajouter plus de 200 caractères pour prendre en charge l’écriture syllabique. D’autres problèmes ont également été réglés au niveau de l’explorateur de fichiers, des paramètres et du gestionnaire des tâches. Gardez à l’esprit que toutes ces modifications ne sont pour l’heure disponibles que dans le canal Dev, et qu’il faudra attendre pour les voir arriver sur la version standard de Windows 11.

Source : Microsoft