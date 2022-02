Windows 11 : la barre des tâches se dote d’un nouveau look en mode tablette

Sur Windows 11, Microsoft propose une plus grande facilité d’utilisation en mode tactile. Dans une prochaine mise à jour, des changements seront effectués dans ce sens. Par exemple, la barre des tâches va connaître un nouveau design.

Les Insiders de Microsoft peuvent tester des versions bêta de Windows 11 en avance. La nouvelle version, la build 22563, apporte de nombreux changements à l’interface dédiée au tactile, notamment au niveau de la barre des tâches et des widgets.

Windows 11 a fait un gros travail sur l’interface tactile, mais Microsoft cherche encore à l’améliorer par petites touches. La barre des tâches a ainsi été repensée. Dans cette version, elle s’efface pour donner plus d’espace à l’utilisateur sur son bureau.

Windows 11 revoit le fonctionnement de sa barre des tâches

Lorsqu’elle n’est pas utilisée, elle ne se limitera qu’à une petite bande affichant les données essentielles, comme l’heure ou l’état de la batterie. Elle pourra être étendue pour afficher les icones épinglées, qui adopterons un design plus gros que sur desktop afin de faciliter l’interactivité avec les doigts. En plus de cela, celle mise à jour apporte des changements au niveau des Widgets. Ici, le fonctionnement ne change pas, mais la fenêtre affiche désormais plus d’informations et n’est pas coupée en son centre. Cela permet une plus grande fluidité dans l’utilisation ainsi que quelque chose de plus agréable en termes visuel.

En plus de ces deux nouveautés majeures, cette build apporte des améliorations au niveau du navigateur Edge. Ce dernier est beaucoup plus simple à manipuler avec les doigts, notamment pour épingler des fenêtres dans les quatre coins de l’écran. Plus encore, cette version ajoute la prise en charge de la dernière norme Unicode pour les émojis, en rajoutant 37 nouveaux.

Pour le moment, ces nouveautés ne sont réservées qu’aux insiders. Elles pourraient arriver pour le grand public d’ici quelques semaines, voire quelques mois. Microsoft a exprimé sa volonté de sortir du carcan habituel d’une grosse mise à jour par an afin de distiller ce genre d'update au compte-goutte tout au long de l’année. Une prochaine mise à jour les installera donc, ce qui facilitera la vie de ceux qui utilisent Windows 11 sur leur terminal tactile.