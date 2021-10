Windows 11 gratuit : qui peut en profiter et jusqu’à quelle date ?

Depuis l'annonce en juin dernier, Microsoft le clame haut et fort : Windows 11 est totalement gratuit. En revanche, il convient de remplir certains critères pour profiter librement du nouveau système d'exploitation. Qui peut bénéficier de la gratuité de Windows 11 ? Quelles sont les versions concernées ? Et surtout, combien de temps cette “offre” va-t-elle durer ? On vous explique tout.

Quand Microsoft a lancé Windows 10 en 2015, l'éditeur de Redmond a offert à l'ensemble des utilisateurs de Windows 7 et de Windows 8 / 8.1 la possibilité de migrer gratuitement vers le nouveau système d'exploitation. Du jamais-vu à l'époque, puisque pour les précédentes éditions de Windows, il fallait nécessairement débourser quelques dizaines d'euros pour prétendre à la migration.

Avec Windows 11, Microsoft récidive : le système d'exploitation est toujours gratuit dès que lors que l'on possède une licence d'une ancienne version de Windows (pas trop ancienne quand même). Mais contrairement à Windows 10, il y a un peu de changement en matière de communication de la part de Microsoft.

Qui peut bénéficier gratuitement de Windows 11 ?

Pour profiter de Windows 11 sans débourser le moindre centime, il faut posséder une licence valide de Windows 10. La licence est fournie avec la quasi-totalité des PC portables et ordinateurs de bureau commercialisés depuis 2015, donc il y a de grandes chances pour que votre PC soit éligible. Rappelons néanmoins que l'ordinateur doit répondre à certains critères matériels et disposer du fameux composant TPM 2.0.

Si vous disposez d'une édition plus ancienne de Windows (versions 7, 8 ou 8.1), cela fonctionne aussi. Microsoft nous a cependant précisé qu'il valait mieux passer par une mise à jour vers Windows 10, pour migrer ensuite vers Windows 11. Nous avons fait l'essai il y a quelques mois en partant d'une installation de Windows 7 pure et dure, et sans passer par Windows 10, la migration vers Windows 11 avait fonctionné. Nous recommencerons prochainement et vous tiendrons informés.

En revanche, faites bien attention à migrer d'une même édition à une autre : de Windows 8.1 Professionnel à Windows 11 Professionnel, ou bien de Windows 10 Famille à Windows 11 Famille… Enfin, que faire si l'on ne dispose d'aucune licence de Windows 7, 8, 8.1 ou 10 pour profiter de Windows 11 ? Dans ce cas, il faudra acquérir une licence de Windows 10, pour prétendre à la migration vers Windows 11. Comme nous l'expliquions récemment, Microsoft ne commercialise pas de licence pour Windows 11. Pour obtenir la nouvelle version du système d'exploitation, il faut utiliser un numéro de licence de Windows 10.

Quelle est la date limite pour obtenir gratuitement Windows 11 ?

S'il était possible d'obtenir Windows 10 gratuitement à sa sortie, sous condition de posséder une licence de Windows 7, 8 ou 8.1, cette possibilité s'est accompagnée d'une date limite. Ainsi, il était possible de migrer gratuitement vers Windows 10 durant la première année qui a suivi sa sortie.

Officiellement, la possibilité d'obtenir gratuitement Windows 10 ayant été lancée le 29 juillet 2015, le 30 juillet 2016 était la date à laquelle le système d'exploitation redevenait payant pour les utilisateurs qui n'auraient pas migré. En réalité, la possibilité de migration gratuite a perduré bien au-delà, même si la manipulation est moins évidente et moins mise en avant par Microsoft.

Mais alors, qu'en est-il de Windows 11 cette fois ? À l'occasion du lancement de Windows 11, nous avons pu nous entretenir avec Florent Greffe, directeur de Windows chez Microsoft France. Il nous a confirmé que Windows 11 est bien gratuit si l'on possède une licence de Windows 10 et que cette fois, le système restera bien gratuit “sans aucune date limite”. Contrairement à Windows 10, Microsoft n'impose pas cette fois de devoir faire la migration dans l'année qui suit la sortie de Windows 11.

Libre à chacun d'attendre par conséquent que le système se stabilise et que tous les pilotes aient été correctement mis à jour (nous avons d'ailleurs essuyé un petit revers d'installation sur l'une de nos configurations à cause d'un pilote pourtant hyper répandu, on vous en reparle très vite). Il n'y a aucune urgence à installer Windows 11, cette fois.