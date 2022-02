Windows 11 fonctionne très bien sur un smartphone sous Android 13, la preuve en vidéo

Sur Twitter, le développeur Danny Lin a publié plusieurs captures d’écrans et vidéos de son Pixel 6. Son exploit ? Réussir à faire tourner Windows 11 sur le smartphone. Un exploit qui n’en est en réalité pas vraiment un (pour ceux qui savent ce qu’ils font), grâce à la machine virtuelle proposée par Android 13.

Au premier abord, Android 13 ne semble pas être une mise à jour de taille. Les premières fonctionnalités connues sont certes très pratiques, mais ne révolutionnent pas nécessairement le système d’exploitation. On en veut pour preuve le passage à 6 applications sur la barre des tâches ou encore la possibilité de changer de profil depuis l’écran de verrouillage.

Pourtant, à y regarder de plus près, certaines fonctionnalités valent clairement le coup d’œil. Grâce au développeur Danny Lin, autrement appelé KDragOn, on sait par exemple qu’il est possible de faire tourner Windows 11 sur l’OS. Ce dernier a en effet partagé des captures d’écrans de la machine virtuelle de son Pixel 6, sur lequel on aperçoit le système d’exploitation de Microsoft.

Il parvient à faire tourner Windows 11 sur son Pixel 6

L’exploit n’est pas nouveau, car le collectif de développeurs Renegade Project avait déjà transposé Windows 11 sur un OnePlus 6 T. Reste que la performance est impressionnante, en plus de donner un aperçu des capacités d’Android 13 en la matière. En effet, bien que l’accélération graphique n’a pas été activée, KdragOn explique que les résultats obtenus sont très corrects.

Sur le même sujet : Android 13 s’appelle officiellement Tiramisu, Google reprend du dessert !

Pour montrer de quoi son smartphone est capable, le développeur est même allé jusqu’à lancer Doom, après y avoir branché un clavier. Si cette expérience est avant tout un running gag dans le milieu, elle montre que Google n’a pas bâclé la fonctionnalité. De ce fait, cette dernière sera probablement la première véritablement notable de la mise à jour.

Reste à a voir donc si la firme de Mountain View continuera sur sa lancée, et si le vieux fantasme d’obtenir un appareil unique pour tous ses usages deviendra une réalité. D’ici là, les prochains bêta d’Android 13, disponibles d’ici quelques mois, nous en diront déjà un peu plus.

Source : Twitter