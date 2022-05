Windows 11 fonctionne aussi sur un Xiaomi Mix 3 5G, la preuve en vidéo

Des bidouilleurs s'amusent encore à tenter d'installer Windows 11 on ARM sur des smartphones Android. L'utilisateur chinois @SunFlower2333 a réussi cet exploit sur son Xiaomi Mi Mix 3 5G. Il est même parvenu à activer l'accélération GPU, avant que le terminal ne surchauffe.

Depuis que Microsoft a officiellement abandonné Windows 10 Mobile en janvier 2019, des bidouilleurs continuent de multiplier les expérimentations pour essayer de revoir un OS Windows sur un smartphone Android. Et pour leur faciliter la tâche, une grande majorité de SOC Qualcomm sont compatibles Windows. De fait et si l'on a les connaissances adéquates, il est tout à fait possible d'installer Windows 11 on ARM sur un appareil Android.

La chose s'est déjà vue sur un auguste Nokia Lumia 950 XL. Le développeur Gustave Monce était parvenu à installer le dernier OS de Microsoft sur son vieux smartphone Android. Le résultat était plutôt probant, à l'exception de quelques ralentissements inhérents au manque de puissance du processeur de l'appareil. Le Lumia 950 XL étant équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 810, et grâce à la compatibilité avec les SoC ARM, Windows 11 pouvait fonctionner. Pour rappel, en février 2022, Gustave Monce avait réussi à installer Windows 11 sur un Surface Duo, le premier smartphone pliable de Microsoft qui fonctionne quant à lui sous Android. Toutefois, il ne s'agissait pas de l'OS dans son intégralité, mais seulement du programme d'installation. À l'époque, le développeur avait précisé qu'il poursuivait le travail pour lancer complètement l'OS sur sa Surface Duo.

Windows 11 sur un Xiaomi Mi Mix 3 5G, c'est possible

Or, l'utilisateur chinois @SunFlower2333 a décidé d'aller un plus loin dans le processus, et avec un autre smartphone cette fois que le Lumia 950 XL. Dans un premier temps, il est parvenu à installer Windows 11 on ARM sur son Xiaomi Mi Mix 3. Ca, c'était il y a quelques mois, comme en témoigne la vidéo ci-dessous.

Mais il a récemment renouvelé l'expérience en allant encore plus loin. Cette fois, le véritable exploit est ailleurs, puisqu'il a également réussi à activer l'accélération GPU sur son smartphone Android. Certes, l'opération ne s'est pas déroulée sans accroc, puisque l'appareil est très rapidement entré en surchauffe. De fait, @SunFlower2333 a avoué qu'il ne retenterait plus d'activer l'accélération GPU sur son Xiaomi Mi Mix 3 5G, par crainte de le voir partir en fumée.

Quoi qu'il en soit, le fait de pouvoir installer Windows 11 sur un smartphone Android reste en soi un petit exploit. On ignore en revanche dans quelle mesure les logithèques et ludothèques de l'OS de Microsoft sont prises en charge sur cet OS. Mais il y a peut-être de quoi donner des idées à Microsoft et aux constructeurs dans un avenir proche, qui sait ?

Source : BiliBili