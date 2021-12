Windows 11 : la prochaine grosse mise à jour n’aura pas lieu avant l’été 2022

Il va falloir se montrer patient pour découvrir toutes les grosses nouveautés que nous réserve Windows 11. En effet, selon de récentes rumeurs, la prochaine mise à jour majeure du système d'exploitation sera finalisée aux alentours de mai 2021, et devrait donc être disponible au grand public au cours de l'été qui suit.

Si l'on peut difficilement qualifier Windows 11 de révolution, le système d'exploitation a su peaufiner les quelques aspects obsolètes de Windows 10 tout en rendant son utilisation plus aisée pour les néophytes. Mais, il faut bien l'admettre, les utilisateurs n'ont pas encore eu grand-chose à se mettre sous la dent en matière de nouveauté. La plupart des fonctionnalités attendues ne sont pour l'heure disponibles que pour les Insiders, et le grand public doit (en exagérant un peu) se contenter d'un nouveau design et de performances améliorées.

C'est donc tout naturellement que la prochaine grosse mise à jour de Windows se fait attendre avec impatience. On espérait voir celle-ci débarquer en début d'année prochaine, mais, malheureusement, il semblerait qu'il faille attendre plus longtemps que cela. Selon des rumeurs rapportées par Windows Central, les grandes nouveautés feront plutôt leur apparition au cours de l'été 2022. Intitulée Sun Valley 2, la version finale devrait être distribuée aux constructeurs en mai.

Microsoft prépare la grosse mise à jour de Windows 11

On ne dispose pas encore d'informations concrètes quant aux nouveautés qu'apportera Sun Valley 2. On peut toutefois émettre quelques hypothèses raisonnables en se basant sur les fonctionnalités actuellement disponibles aux membres du programme Insiders. Ainsi, il est possible que Windows 11 propose enfin le support natif des applications Android. Pour l'heure, les utilisateurs peuvent installer des versions APK à l'aide d'applications tierces. D'autres fonctionnalités attendues pourraient également arriver, comme le fameux glisser-déposer sur la barre des tâches disparu lors du passage vers Windows 11.

“Suite aux formidables enseignements tirés de Windows 10, nous voulons nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience possible”, explique Microsoft. “Cela signifie que les nouveaux appareils éligibles se verront offrir la mise à jour en premier. Celle-ci sera ensuite déployée au fil du temps sur les appareils commercialisés, sur la base de modèles d'intelligence qui prennent en compte l'éligibilité du matériel, les paramètres de fiabilité, l'âge de l'appareil et d'autres facteurs qui ont un impact sur l'expérience.”

