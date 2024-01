Windows 11 : l’écran bleu de la mort ne signifie plus la fin de votre PC grâce à cette astuce méconnue

L’écran bleu de la mort de Windows 11 va-t-il arrêter de donner des sueurs froides à ses utilisateurs ? Possible, grâce à un curieux pilote créé par le développeur NSG650. Ce dernier permet en effet d’exécuter du code lors de l’apparition de l’écran, plutôt que de déclencher un redémarrage de l’ordinateur. Une solution qui reste encore à perfectionner.

Depuis des temps inénarrables (comprenez quelques dizaines d’années), l’écran bleu de la mort sème la terreur auprès des utilisateurs de Windows. Celui-ci est généralement porteur de nouvelles a minima désagréables, au pire très inquiétantes. De la simple perte de votre travail des dernières heures à l’intégrité de votre PC qui se retrouve compromise, personne n’a jamais vraiment envie de croiser un BSOD, comme on l’appelle.

Et si cet écran bleu de la mort n’était plus aussi terrifiant ? C’est le projet que s’est donné NSG650, un développeur sur GitHub. Pour cela, celui-ci a eu l’idée de créer un driver qui stopperait le redémarrage automatique de Windows 11 lorsque qu’un BSOD apparaît. À la place, le pilote serait capable d’exécuter du code. En l’occurrence, ce code sert pour le moment uniquement à lancer un émulateur Linux.

Ce pilote pour Windows 11 défie l’écran bleu de la mort

Le souci, c’est que cet émulateur est relativement inutile à l’heure actuelle. La création NSG650 a pour le moment avant une vocation de démonstration, servant à montrer qu’il est possible pour votre PC de « survivre », au moins temporairement, à un écran bleu de la mort. Cela peut s’avérer particulièrement inutile, pour sauvegarder en urgence vos données les plus importantes par exemple, ou pour tenter de dénicher la source du problème et l’éradiquer une bonne fois pour toutes.

Malheureusement, il faut également s’attendre à ce que Microsoft déploie un correctif pour ce qui ressemble malgré tout fortement à une faille de sécurité. La possibilité d’injecter du code dans Windows dans un de ses pires moments de vulnérabilité n’est pas vraiment une perspective réjouissante. Néanmoins, on peut espérer que l’idée fasse son chemin auprès de la firme de Redmond, qui pourrait s’en inspirer pour implémenter une fonctionnalité similaire à l’avenir dans son système d’exploitation.