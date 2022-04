Windows 11 est en perte de vitesse, le nombre d’installations dégringole

Après un démarrage sur les chapeaux de roue, le taux d'adoption de Windows 11 a sévèrement ralenti en février 2022. C'est en tout cas ce que révèlent les dernières données du cabinet d'études AdDupleX. Durant les 30 derniers jours, les parts du marché du dernier OS de Microsoft n'ont augmenté que de 0,01%.

En février 2022, Microsoft a annoncé fièrement que Windows 11 affichait 19,4% de parts de marché, le plaçant de fait comme le 3e OS Windows le plus utilisé dans le monde. Depuis fin 2021, le dernier système d'exploitation de Microsoft a connu une croissance explosive et d'ailleurs la firme de Redmond a assuré que Windows 11 jouissait d'une côte de popularité sans précédent.

En effet et d'après des données de Microsoft, les utilisateurs sous Windows 11 passent en moyenne 40% de temps en plus sur leur PC que sur leur machine équipée de Windows 10. Seulement, toutes les bonne choses ont une fin. D'après les dernières données du cabinet d'études AdDuplex, le nombre d'installations de Windows 11 a dégringolé en mars 2022.

La croissance de Windows 11 piétine

Ainsi et sur les 30 derniers jours, les parts de marché de Windows 11 ont augmenté de seulement… 0.0.1 %. On est loin des 3,5% gagnés entre janvier et février 2022. En d'autres termes, les PDM de Windows 11 n'ont quasiment pas bougé en mars 2022, et l'OS maintient sa 3e position dans le classement des OS Windows les plus utilisés.

Windows 10 21H2 reste le numéro un incontesté, avec 28,5% de parts de marché, suivi de Windows 10 21H1 avec 26,5%. D'un autre côté, il faut tout même signaler que le nombre de membres au Windows Insider, le programme de bêta de Windows, a légèrement augmenté, la part d'utilisateurs passant de 0,3 à 0,6%. Une hausse due probablement aux multiples mises à jour et aux nombreuses améliorations apportées par Microsoft dans ces versions preview, comme la refonte du menu contextuel ou celle du copier-coller, bien plus pratique qu'à l'accoutumée.

Malgré cette perte de vitesse, Microsoft affirme que le déploiement de Windows 11 est entré dans sa phase finale. “L'offre de mise à niveau vers Windows 11 entre dans sa phase finale et il est prêt pour un large déploiement sur les appareils éligibles. Depuis le lancement de Windows 11 en octobre 2021, nous avons constaté une forte demande et une préférence pour Windows 11, les gens mettant à niveau leur PC éligible deux fois plus vite que pour Windows 10″, a assuré l'entreprise américaine.

Source : AdDuplex via News Softpedia