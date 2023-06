Windows 11 : cet outil de la build 23471 sera indispensable aux fondus de photo et de smartphones

Microsoft a annoncé le déploiement de Windows 11 Insider Preview Build 23471 pour les Insiders du canal Développement.

Microsoft vient de publier de nouvelles builds pour le programme Windows 11 Insiders : la version 23471 pour le canal Dev Channel, la version et les versions 22621, 22631, et 1830 pour le canal Bêta. Outre les habituelles corrections de bugs, la build 23471 propose son lot de nouveautés, dont une très importante. Petit tour de ces fonctionnalités.

S’il est une nouvelle fonctionnalité à retenir de Windows 11 build 23471, c’est bien le nouveau bouton « Ajouter des photos du téléphone » visible dans la barre de menu de l’explorateur de fichiers quand vous êtes dans la galerie. La procédure imaginée par Microsoft permettra aux utilisateurs qui prennent fréquemment des photos avec leur smartphone d’envoyer leurs fichiers images très rapidement vers leur ordinateur. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur ce bouton. Cela fera apparaître un QR code qu’il vous suffira de scanner avec votre smartphone pour paramétrer un transfert de photos.

Windows 11 facilite le transfert de fichiers entre smartphone et PC grâce à un QR code

Les utilisateurs hispanophones de Windows 11 seront heureux d’apprendre que Microsoft a introduit de nouvelles voix naturelles en espagnol (Espagne et Mexique) qui permettent aux utilisateurs de Narrateur de naviguer confortablement sur le Web, de lire et d’écrire des e-mails, et bien plus encore. Le site de la compagnie précise que « les voix naturelles de Narrateur utilisent la synthèse vocale moderne de l’appareil et, une fois téléchargées, sont prises en charge sans connexion Internet ».

Parmi les autres nouveautés de la build 23471, on notera qu’il est désormais possible de :

fusionner les onglets de l’Explorateur de fichiers

accéder à la nouvelle Galerie dans l’Explorateur de fichiers facilement

contrôler de la connexion cellulaire quand le Wi-Fi est de faible qualité, grâce au bouton ajouté à « Réglages > Réseau et Internet > Cellulaire »

Les plus fins observateurs remarqueront que la présentation de la boîte de connexion aux réseaux (en bas à droite) est désormais alignée pour respecter la charte de design de Windows 11.