Windows 11 : bonne nouvelle si vous utilisez plusieurs écrans avec votre PC

Si vous avez déjà pesté contre Windows 11 pour ne pas avoir accès au Centre de notifications depuis votre écran secondaire, une mise à jour récente vient régler votre problème.

Si vous utilisez Windows 11 sur votre PC avec plusieurs écrans à la fois (deux moniteurs, ou l’affichage d’un PC portable complété d’un écran externe), sachez que Microsoft a apporté une petite amélioration à ce type d’expérience. L’éditeur indique que dans sa mise à jour KB5065789, le Centre de notifications est désormais disponible sur les écrans secondaires et n’est plus exclusif à l’affichage principal sélectionné dans les paramètres.

Pour ouvrir le Centre de notification sur votre second moniteur, cliquez sur la date et l’heure dans la barre d’état système de la barre des tâches, comme vous le faites habituellement. Rappelons qu’une mise à jour précédente de Windows 11 avait permis d’afficher une horloge plus précise, indiquant les secondes, au-dessus de la date. Les utilisateurs vont en tout cas gagner du temps pour accéder au volet des notifications si la souris se trouve au niveau du second écran. Il n’y avait aucune raison à forcer à revenir à l’écran principal pour accéder à cette fonctionnalité jusqu’à présent.

Le Centre de notifications affiché sur l’écran secondaire

La mise à jour KB5065789 est disponible pour les versions 24H2 et 25H2 de Windows 11. Toutes les améliorations et correctifs sont déployés pour l’une comme pour l’autre. Ne vous forcez donc pas à passer tout de suite à Windows 11 25H2 si vous craignez une incompatibilité avec un logiciel installé sur votre PC ou avec une pilote de périphérique. Windows Update n’est d’ailleurs pas censé vous proposer la mise à jour si le système détecte qu’un conflit peut se produire.

Nous avions déjà évoqué la mise à jour KB5065789 pour Windows 11 pour apporter une bonne nouvelle aux joueurs. Microsoft a amélioré les performances de son OS avec les applications qui affichent un overlay en jeu, comme Discord ou la Xbox Game Bar. Cette interface superposée peut surcharger le GPU et affecter le framerate du jeu en cours. Cela devrait être mieux maîtrisé avec la nouvelle version. On se souvient que l’overlay de Nvidia App pouvait entraîner une sérieuse chute des performances.