Vos jeux sont plus lents depuis que vous avez installé Nvidia App ? Voici la solution

Les joueurs PC ont constaté une baisse de performances en jeu après avoir installé le programme d'optimisation Nvidia App. Ce n'est pas la faute du logiciel en tant que tel, voici quoi faire.



Les joueurs PC veulent tous profiter de leur jeux dans les meilleures conditions possibles. Outre l'investissement dans une machine puissante, beaucoup optent pour l'utilisation de logiciels d'optimisation qui boostent les performances en quelques clics. Les détenteurs d'une carte graphique Nvidia connaissent bien GeForce Experience, mais après des années de bons et loyaux services, ils ont dû lui dire adieu et accueillir son remplaçant, Nvidia App.

Sur le papier, le nouveau programme n'a rien à envier à son prédécesseur. En plus de gérer l'installation des pilotes et d'optimiser les jeux en un clic, il prend en charge la définition et la fréquence de rafraichissement de votre écran, tout en facilitant la capture vidéo de vos parties, entre autres choses. Sauf que rapidement, des témoignages viennent noircir le tableau : il semblerait que l'application fait baisser visiblement le nombre d'images par seconde affichées par les jeux. Un comble.

Comment retrouver des jeux fluides après l'installation du programme Nvidia App

Toutes les personnes touchées sont formelles. Avec Nvidia App installé, elles mesurent une chute des performances allant de 5 à 15 % selon les titres. Une fois le programme désinstallé, tout revient à la normale. Est-ce donc la solution à adopter ?

Non, puisqu'en réalité, ce n'est pas le logiciel qui pose problème, mais l'une de ses fonctionnalités seulement. En l’occurrence, l'overlay, c'est à dire l'option qui permet par exemple d'ajouter un filtre graphique sur l'image, prendre des captures d'écran, surveiller les performances… Le tout pendant une partie. La marche à suivre pour résoudre le souci est donc très simple :

Ouvrez Nvidia App. Allez dans Paramètres. Cliquez sur l'onglet Fonctionnalités. Sous la rubrique Overlay, désactiver Nvidia Overlay.

C'est tout ! Vous retrouverez vos performances habituelles tout en profitant des avantages de Nvidia App. Il est également très probable que Nvidia se penche là-dessus et déploie un correctif lors d'une future mise à jour de son logiciel.