Windows 11 : installez vite la dernière mise à jour si vous jouez sur PC, elle améliore les performances de votre machine

La dernière mise à jour de Windows 11 apporte un petit bonbon aux gamers en améliorant les performances du système d'exploitation. Celle-ci s'intéresse tout particulièrement aux situations où un overlay entre en jeu, en fluidifiant les processus mis en place pour permettre le multitasking. On vous explique tout.

Windows 11 a toujours fait les yeux doux aux gamers (du moins, il essaye) et ce n'est pas sa dernière mise à jour qui viendra dire le contraire. En effet, Microsoft vient de publier le changelog de la version KB5065789 de son système d'exploitation, encore sous la coupelle de 24H2 avant le passage à 25H2. Si rien de très excitant ne saute aux yeux de prime abord, celui-ci contient une petite mention qui pourrait bien faire la différence si vous avez une manière bien particulière de jouer.

Pour bien comprendre ce dont il s'agit, il faut d'abord comprendre le focus de Microsoft concernant le gaming avec Windows 11. Dès le lancement de l'OS, la firme de Redmond a beaucoup insisté sur l'amélioration des performances en version fenêtré, c'est-à-dire pas en plein écran “natif” (il est par exemple possible d'avoir un équivalent au plein écran en fenêtré sans bordure). Cela n'a rien d'évident, car les modes plein écran et fenêtré ne pèse pas de la même sur les composants, notamment la carte graphique.

Voici comment la dernière mise à jour de Windows 11 améliore les performances en gaming

En mode plein écran, Windows opère un “switch” qui lui permet de demander à la carte graphique de se concentrer uniquement sur le jeu. C'est pour cela qu'un écran noir apparaît pendant quelques secondes – et, surtout, que les performances sont meilleures en plein écran. C'est aussi pour cela que l'on conseille généralement de fermer toutes les applications annexes en mode fenêtré, afin de ne pas surcharger la carte graphique qui doit alors se tenir prête à tout afficher en cas de besoin.

C'est justement là que la dernière mise à jour de Windows 11 entre en jeu. Avec cette dernière, l'OS va beaucoup mieux prendre en charge les applications avec “overlay” – celles capables d'afficher quelque chose à l'écran par-dessus le jeu, comme Discord ou la Xbox Game Bar par exemple. Pratique pour tous ceux qui aiment avoir leurs notifications ou leur logiciel de capture à proximité – ou, comme le précise Microsoft, ceux jouant sur un setup avec plusieurs moniteurs.