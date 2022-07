Windows 11 a toujours autant de mal à attirer les joueurs PC, mais tout n’est pas perdu

Les derniers résultats de fréquentation de Steam montrent que Windows 11 a toujours du mal à convaincre les joueurs PC de faire le grand saut vers le nouveau système d'exploitation de Microsoft. Mais les choses pourraient changer d’ici peu.

Alors que Windows 11 prépare déjà le terrain pour sa grosse mise à jour de 2023, le système d’exploitation n’arrive toujours pas à attirer les joueurs PC vers lui. C'est une étude récente de Steam qui vient le révéler. Selon la dernièreenquête de la plateforme de Valve, Windows 11 progresse régulièrement auprès des gamers. Mais dans l’ensemble, le rythme d’adoption reste assez lent. Des optimisations prochaines, ciblées pour les gamers, pourraient ainsi changer la donne.

L’enquête de Steam, publiée au mois de juin dernier, montre que le nombre de joueurs qui utilisent Windows 11 sur la plate-forme a dépassé les 20% et atteint précisément les 21,23%. Ce qui représente une augmentation de 1,64% par rapport au mois précédent. Pour voir les choses avec un peu plus de recul, cela signifie que la part de marché de Windows 11 sur Steam a augmenté d’un peu moins de 4,4%, soit environ 1,5% par mois.

Windows 11 a encore du mal à convaincre les joueurs de faire le grand saut

Cette croissance reste assez faible et très discrète. Surtout quand on s’aperçoit que ce même type d’augmentation était en début d’année situé autour des 3%. De son côté, Windows 10 reste toujours le principal système d’exploitation utilisé par les joueurs de Steam, avec un peu plus de 71% d’utilisateurs.

Si Windows 11 propose des fonctions adaptées au gaming, celles-ci sont pas encore tout à fait exploitables. Certes, Windows 11 propose déjà l’Auto HDR, pour les utilisateurs qui disposent d’un écran compatible avec cette technologie. Mais les choses devraient évoluer, car d'autres fonctionnalités vont arriver. En réalité, elles sont déjà en place, mais aucun jeu (ou très peu) ne les prend en charge pour l’instant.

C’est le cas notamment de la technologie DirectStorage, qui vise à charger les jeux beaucoup plus rapidement en s’inspirant notamment de la Xbox Series X. Ce système est déjà en place sur Windows 11, et il devrait fonctionner pour la première fois avec le prochain blockbuster Forspoken, qui a du retard mais qui sortira prochainement sur PC et PS5. Ce qui incitera sûrement les gamers à franchir le pas pour enfin débarquer sur Windows 11.

Source : Steam