Forspoken : le prochain blockbuster de la PS5 est repoussé de plusieurs mois

Forspoken est le nouveau blockbuster de Square Enix prévu sur PS5 et PC. Alors qu’il était attendu pour fin mai, le studio Luminous Productions a annoncé que son jeu allait finalement sortir avec plusieurs mois de retard. Il est maintenant prévu pour octobre 2022.

Square Enix mise beaucoup sur Forspoken en cette année 2022. Cet open-world qui se déroule dans un univers de fantasy est en effet un blockbuster next-gen prévu pour PS5 et PC. En plus d’instaurer une nouvelle licence, le jeu se doit d’être une démo technique. Il vient d’être retardé.

Luminous Productions, le studio derrière le jeu, a en effet publié un message sur Twitter. Forspoken devait sortir le 24 mai prochain, mais a finalement été retardé de plusieurs mois. Sa date de sortie est désormais fixée au 11 octobre 2022.

Le message des développeurs publié sur Twitter n’entre pas vraiment dans les détails, expliquant simplement que les équipes veulent offrir la meilleure expérience possible aux joueurs. On comprend ici que le titre n’est tout simplement pas terminé et a besoin d’être peaufiné. Si cela peut lui permettre d’être meilleur (et d’éviter d’éventuel crunch), c’est pour le mieux. Pour rappel, Forspoken a d’abord été présenté comme Project Athia, un open-world nébuleux qui laissait présager une claque technique sur PS5. Il y a quelques mois, Square Enix a finalement levé le voile sur son projet qui porte le nom de Forspoken.

Il s’agit d’un action RPG en monde ouvert dont le gameplay tourne autour de la magie. Le joueur y incarne Frey, une jeune New Yorkaise projetée dans le monde fantastique d’Athia. Dotée de pouvoirs magiques, elle devra lutter contre les forces du mal pour restaurer l’équilibre de cet univers. Une sorte d’Histoire sans fin mais remis au goût du jour, en somme.

Les quelques séquences de gameplay vues ici et là promettent un jeu nerveux et jouissif. Ne reste maintenant qu’à attendre le mois d’octobre pour avoir un avis définitif. Pour le moment, la fin d’année est encore clairsemée niveau sorties de jeux, mais nul doute que les annonces vont pleuvoir d’ici peu. Forspoken devra défendre chèrement sa vie face aux blockbusters qui sortiront alors.