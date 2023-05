Windows 11/10 : un bug détraque la copie de fichiers, voici comment s’en débarrasser

Depuis quelques jours, un bug affecte l'enregistrement et la copie de fichiers sur Windows 11 et 10. Microsoft a confirmé l'existence du problème et planche actuellement sur un correctif. En attendant, des solutions de fortune existent.

En ce 26 mai 2023, Windows 11 vient tout juste de recevoir sa mise à jour Moment 3. Cette nouvelle version intègre différentes fonctionnalités inédites sur l'OS de Microsoft, à commencer par l'affichage du stockage OneDrive sur la page d'accueil, de la prise en charge de l'audio en Bluetooth LTE ou encore des améliorations du Narrateur et du clavier tactile.

Mais il se pourrait bien que la MAJ ait ajouté quelques bugs au passage. Même si cela reste à confirmer, plusieurs utilisateurs affirment rencontrer des problèmes depuis quelques heures avec l'enregistrement et la copie de fichiers sur Windows 11 et 10.

La copie de fichiers est cassée sur Windows 11 et 10

Pour cause, l'opération échoue sans raison apparente. Microsoft a rapidement confirmé l'existence de ce dysfonctionnement, qui touche vraisemblablement les applications en 32 bits “qui prennent en charge les adresses volumineuses et utilisent l'API CopyFile”.

Si l'Explorateur de fichiers n'est pas directement touché par ce bug, c'est en revanche le cas des applications Office 32 bits. Par ailleurs, Microsoft précise que les appareils équipés d'un logiciel de sécurité commercial ou d'entreprise (et qui utilisent des attributs de fichiers étendus) sont “plus susceptibles d'être affectés par le problème”.

Retenter l'opération peut marcher d'après Microsoft

Fort heureusement, Microsoft a assuré travailler activement à l'élaboration d'un correctif. Néanmoins, nous ne savons pas encore quand ce patch sera déployé. Pour l'heure, la firme de Redmond a partagé quelques solutions de fortune. Ainsi, il s'avère que le problème est intermittent. En d'autres termes, les utilisateurs peuvent réessayer d'enregistrer ou de copier des fichiers jusqu'à ce que le processus fonctionne.

Par ailleurs, une solution de contournement a été trouvée sur Windows 10 via KIR pour Know Issue Rollback. Sur les appareils professionnels, Microsoft indique qu'il est nécessaire d'installer et configurer une stratégie de groupe spécifique. Pour les utilisateurs concernés, le constructeur a mis en place des téléchargements pour les deux versions de l'OS impactées :

ownload for Windows 11, version 21H2 – KB5023774 230222_032017 Known Issue Rollback

​Download for Windows 10, version 22H2; Windows 10, version 21H2 – KB5023773 230222_032013 Known Issue Rollback

