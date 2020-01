Windows 10 : Votre téléphone pourrait bientôt simplifier les transferts et le copier-coller

L’application Votre téléphone, incluse dans Windows 10, devrait prochainement s’enrichir de nouvelles fonctionnalités destinées à simplifier le transfert de données et le partage du presse-papier (copier-coller) entre votre PC et votre smartphone Android. Plusieurs références en se sens ont été retrouvées dans les dernières révisions du code source de l’application.

L’application Votre téléphone se est de plus en plus partie intégrante de l’expérience utilisateur Android sous Windows 10. Elle permet déjà de répondre aux SMS, passer des appels, afficher et télécharger quelques images et vidéos et afficher l’écran du smartphone sur votre PC, directement dans Windows. En cela, Microsoft s’inspire de ce que fait Apple entre les iPhone et les macs : l’idée est de pouvoir utiliser complètement le smartphone depuis votre PC.

Mais aussi de faire en sorte que vous puissiez commencer quelque chose sur un appareil et le terminer sur l’autre. Or, plusieurs lignes dans les dernières révisions du code source de l’application semblent indiquer l’arrivée de nouvelles fonctionnalités. On y trouve en effet trois nouvelles références : SharedContentPhotos, ContentTransferCopyPaste et ContentTransferDragDrop. Ces lignes de code de permettent pas à elles seuls d’en savoir plus.

Copier-coller et partage simplifié

Le site Windows Central a tenté de forcer l’activation de ces fonctionnalités, sans succès. Néanmoins leur nom semble plutôt révélateur. En particulier ContentTransferCopyPaste qui semble en lien avec le partage de presse-papier entre Windows 10 et Android. Si cela fonctionne comme le presse-papier des iPhone et des Macs, il devrait ainsi être possible de copier quelque chose dans Windows et de le coller sur Android ou vice-versa.

ContentTransferDragDrop semble être en lien avec la possibilité de transférer des ficher vers votre smartphone, simplement en les faisant glisser sur l’application Votre téléphone. Enfin, la référence SharedContentPhotos est plus obscure. Il pourrait s’agir, par exemple, d’une sorte de synchronisation automatique des photos entre le PC et le smartphone. Bien sûr, il est possible de bénéficier de toutes ces fonctionnalités avec des applications tierces.

Mais la perspective de pouvoir tout avoir dans une unique application système conçue par Microsoft est tout de même plus pratique.

