Windows 10 : le RCS débarque sur PC dans Votre téléphone, grâce à Samsung

Les utilisateurs Windows 10 qui ont acheté l’un des Galaxy S20 bénéficient dès aujourd’hui d’une messagerie enrichie RCS dans l’application Votre téléphone. Les utilisateurs qui souhaitent profiter de cette fonctionnalité doivent obligatoirement passer par l’application de messagerie de Samsung sur leur smartphone.

La messagerie RCS est une évolution des textos et MMS, deux technologies qui commencent à être un peu dépassées – pardonnez l’euphémisme. Le RCS (Rich Communication Services) permet de délivrer par défaut des conversations enrichies de contenu multimédia haute qualité entre smartphones Android. Le système est une sorte de pendant ouvert à la technologie iMessage présente depuis des années sur les iPhone.

Or, son arrivée sur les smartphones Android se fait assez lentement, entre tentatives de Google pour contourner les opérateurs, et la poignée d’opérateurs qui prenaient effectivement en charge le système. Et malgré son existence sur Windows 10, et sa capacité à envoyer et recevoir des SMS, Votre téléphone restait incompatible avec le RCS, même sur les smartphones correctement configurés pour ce type de conversations enrichies.

Galaxy S20, premiers concernés

C’était sans compter sur le partenariat entre Microsoft et Samsung. Le second préinstalle par exemple depuis quelques temps une suite d’applications Microsoft sur ses smartphones. L’application Gallery est désormais parfaitement intégrée avec OneDrive. Et le Microsoft Store vend plusieurs modèles de smartphones Samsung. L’un des responsables du projet Votre téléphone chez Microsoft annonce sur Twitter l’arrivée du RCS sur l’application PC.

Cette prise en charge est conditionnée au fait de posséder un Galaxy S20, s20+ ou Ultra pour le moment. Le Galaxy Z Flip reste pour l’heure incompatible avec cette fonctionnalité de Votre téléphone. Autre condition : il vous faudra obligatoirement utiliser l’application Samsung Messages par défaut. Compte-tenu du partenariat avec Microsoft on peut s’attendre à ce que davantage de smartphones Samsung deviennent prochainement compatibles avec la fonctionnalité. Pour l’heure néanmoins, aucun calendrier n’a été annoncé.

Source : Windows Central