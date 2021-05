Adobe Flash Player a beau être sur la sortie, son usage persiste, et Microsoft a donc décidé d'un plan pour hâter sa disparition sur Windows 10. La mise à jour KB4577586 contient un correctif qui force la désinstallation du programme – Microsoft annonce qu'elle sera poussée dès le mois de juin sur les installations de Windows 1806 et ultérieures, et en juillet pour les versions 1507 et ultérieures, ainsi que d'autres versions comme Windows 8.1, Windows Server 2012 et Windows Embedded 8 Standard.

Malgré sa mort annoncée depuis maintenant plusieurs années, l'utilisation de Flash Player, même si elle devient extrêmement minoritaire, persiste dans le monde entier sur les PC Windows. Le programme n'est pourtant officiellement plus pris en charge par Adobe depuis le 1er janvier 2021 et Adobe est même allé jusqu'à le saborder en activant un kill switch le 12 janvier dernier pour prévenir tout lancement du logiciel.

De son côté Microsoft a mis au point le patch KB4577586 dont la fonction est essentiellement de forcer la désinstallation du plugin et de prévenir toute tentative d'installation ultérieure. Ces méthodes thermonucléaires s'expliquent par les risques posés par Flash Player. Le plugin contient de nombreuses failles de sécurité activement exploitées, et des logiciels malveillants reprennent également le design de son programme d'installation pour infecter leurs victimes.

Flash Player va obligatoirement disparaître le 8 juin sur les versions récentes de Windows 10 et le 12 juillet sur les versions antérieures

On vous avait déjà annoncé l'arrivée de l'outil KB4577586, mais jusqu'ici Microsoft tardait à l'intégrer dans une mise à jour de Windows 10. Pour l'heure, il faut aller chercher le correctif manuellement dans le catalogue Windows. Microsoft annonce néanmoins sur son blog l'inclusion imminente de ce patch dans des mises à jour, ce qui forcera de facto la désinstallation de Flash et préviendra toute installation par la suite.

En juin 2021 Microsoft poussera ainsi le KB4577586 dans les mises à jour Preview de Windows 10 1809 et ultérieures. En juillet ce sera au tour de versions plus anciennes de Windows 10 (1607, 1507), Windows 8.1, Windows Server 2012 et même Windows Embedded 8 Standard. Or, comme ce type de patchs est généralement poussé lors d'un traditionnel “patch tuesday” (le deuxième mardi du mois), on peut deviner les dates auxquelles Windows 10 va vous forcer quoi qu'il arrive à vous débarrasser de Flash.

Lire également : Adobe Flash est mort – comment désinstaller le lecteur sur Mac et PC

Ainsi les versions récentes de Windows 10 seront forcées de se débarrasser de Flash à compter du 8 juin 2021. Quant aux builds plus anciennes de Windows 10 ainsi que les autres variantes du système d'exploitation, un sursis est accordé jusqu'au patch tuesday suivant, à savoir le 13 juillet 2021. Vous utilisez encore Flash ? Quelles sont vos raisons ? Partagez votre retour dans les commentaires.