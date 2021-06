Windows 10 : un bug corrompt les fichiers FLAC audio, mais il y a une astuce et un patch

Les versions de Windows 10 2004 et ultérieures sont frappées par un bug qui corrompt les fichiers FLAC audio dès que leurs métadonnées sont modifiées. Microsoft reconnaît un problème en lien avec l'Explorateur de Fichiers Windows. Le correctif KB5003214 résout totalement le problème sur les PC affectés.

Des utilisateurs de Windows 10 2004 et versions ultérieures ont rapporté un bug étrange qui survient avec certains fichiers FLAC. Après l'édition des métadonnées les fichiers sont corrompus – impossible de les lire quel que soit le programme, y compris dans VLC. Le problème est lié à un bug de l'Explorateur de Fichiers. Lorsque l'utilisateur édite les métadonnées d'un fichier FLAC, le programme ajoute de manière erronée des données avant les premiers bits qui permettent normalement aux programmes de reconnaître le fichier.

Du coup lors de l'ouverture aucun programme ne reconnaît la présence de données structurées selon le format FLAC et du coup la lecture ne se lance pas et un erreur apparaît. Microsoft a identifié la cause du problème et a publié un correctif KB5003214 qui corrige, en prime, d'autres bugs. Si vous avez corrompu quelques fichiers FLAC par mégarde, sachez également qu'une astuce est disponible. Microsoft vient en effet de publier un script PowerShell qui répare les fichiers corrompus. Notez néanmoins que le script ne répare pas les métadonnées.

Windows 10 : comment récupérer les fichiers FLAC audio corrompus

Pour cela, c'est relativement simple :

Ouvrez Notepad

Copiez-collez le code suivant :

# Copyright 2021 Microsoft

# This script will repair a FLAC file that has been corrupted by Media Foundation in reference to KB5003430.

# Refer to KB5003430 for further information

param(

[parameter(Mandatory=$true,

HelpMessage="The path to the FLAC file that has been corrupted by Media Foundation",

ValueFromRemainingArguments=$true)] [ValidateScript({ -not [String]::IsNullOrEmpty($_) -and (Test-Path $_) })] [String]$File

)

# We need to back up the current file incase we have any errors

$FileDirectory = Split-Path -Resolve $File

$Filename = Split-Path -Leaf -Resolve $File

$FullPath = Join-Path -Resolve $FileDirectory $Filename

$Filename = [String]::Format("Backup_{0:yyyyMMdd_hhmmss}_{1}", [DateTime]::Now, $Filename)

$BackupLocation = Join-Path $FileDirectory $Filename

Write-Output "Microsoft FLAC Repair Tool. This tool will repair a FLAC audio file that was corrupted when editing its details."

Write-Output "Affected File: $FullPath"

Write-Output "A backup of the file will be made: $BackupLocation"

Write-Output "Do you wish to continue?"

$choice=$host.ui.PromptForChoice("Fixing FLAC Script", "Do you wish to continue", ('&Yes', '&No'), 1)

function ParseStreamInfoMetadataBlock([System.IO.FileStream]$stream)

{

$blockType = $stream.ReadByte()

$lastBlock = ($blockType -shr 7) -ne 0

$blockType = $blockType -band 0x7F

if ($blockType -ne 0)

{

return $false

}

$blockSize = (($stream.ReadByte() -shl 16) -bor ($stream.ReadByte() -shl 8) -bor $stream.ReadByte())

if ($blockSize -lt 34)

{

return $false

}

$minAudioBlockSize = ($stream.ReadByte() -shl 8) -bor $stream.ReadByte()

$maxAudioBlockSize = ($stream.ReadByte() -shl 8) -bor $stream.ReadByte()

if ($minAudioBlockSize -lt 16 -or $maxAudioBlockSize -lt 16)

{

return $false

}

$minFrameSize = (($stream.ReadByte() -shl 16) -bor ($stream.ReadByte() -shl 8) -bor $stream.ReadByte())

$maxFrameSize = (($stream.ReadByte() -shl 16) -bor ($stream.ReadByte() -shl 8) -bor $stream.ReadByte())

$sampleInfo = (($stream.ReadByte() -shl 24) -bor ($stream.ReadByte() -shl 16) -bor ($stream.ReadByte() -shl 8) -bor $stream.ReadByte())

$sampleRate = $sampleInfo -shr 12

$channelCount = (($sampleInfo -shr 9) -band 0x7) + 1

$bitsPerSample = (($sampleInfo -shr 4) -band 0x1F) + 1

[UInt64]$sampleCount = (($stream.ReadByte() -shl 24) -bor ($stream.ReadByte() -shl 16) -bor ($stream.ReadByte() -shl 8) -bor $stream.ReadByte())

$sampleCount = (([UInt64]$sampleInfo -band 0xF) -shl 32) -bor $sampleCount

$MD5HashBytes = New-Object byte[] 16

$stream.Read($MD5HashBytes, 0, $MD5HashBytes.Length)

$MD5Hash = [Guid]($MD5HashBytes)

if ($sampleRate -eq 0)

{

return $false

}

# Passing these checks means that we likely have a stream info header and can rebuild the file

Write-Output "File Stream Information"

Write-Output "Sample Rate: $sampleRate"

Write-Output "Audio Channels: $channelCount"

Write-Output "Sample Depth: $bitsPerSample"

Write-Output "MD5 Audio Sample Hash: $MD5Hash"

return $true

}

if ($choice -eq 0)

{

Copy-Item $FullPath -Destination $BackupLocation -Force

$stream = [System.IO.File]::Open($FullPath, [System.IO.FileMode]::Open)

$stream.Seek(4, [System.IO.SeekOrigin]::Begin)

while ($stream.ReadByte() -eq 0) {}

# We now need to figure out where a valid FLAC metadata frame begins

# We are likely pointing to the last byte of the size member so we'll seek back 4 bytes and retry

$flacDataStartPosition = $stream.Position - 4

$stream.Seek($flacDataStartPosition, [System.IO.SeekOrigin]::Begin)

while (-not(ParseStreamInfoMetadataBlock($stream)))

{

$flacDataStartPosition = $flacDataStartPosition + 1

$stream.Seek($flacDataStartPosition, [System.IO.SeekOrigin]::Begin)

}

# Insert the start code

$stream.Seek($flacDataStartPosition, [System.IO.SeekOrigin]::Begin)

if (Test-Path "$FullPath.tmp")

{

Remove-Item "$FullPath.tmp"

}

$fixedStream = [System.IO.File]::Open("$FullPath.tmp", [System.IO.FileMode]::CreateNew)

[byte[]]$startCode = [char[]]('f', 'L', 'a', 'C');

$fixedStream.Write($startCode, 0, $startCode.Length)

$stream.CopyTo($fixedStream)

$stream.Close()

$fixedStream.Close()

Move-Item -Force "$FullPath.tmp" $FullPath

}

Enregistrez le fichier avec le nom “FixFlacFiles.ps1” en vérifiant que le type de document est bien “texte” dans Type

Retrouvez le fichier que vous avez enregistré et faites un clic droit dessus

Cliquez sur Exécuter avec PowerShell

Lorsque le script vous le demande, entrez le nom du fichier FLAC corrompu pour le réparer et appuyez sur Entrée

Vous avez été touché par le problème ? La méthode décrite pour rendre les fichiers corrompus de nouveau jouables a fonctionné ? Partagez votre retour dans les commentaires de cet article !