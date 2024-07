Windows 10 se met à jour et intègre Copilot, impossible de l’éviter !

La mise à jour de sécurité mensuelle KB5040427 pour Windows 10 est désormais disponible. Cette dernière corrige bien sûr plusieurs bugs, notamment ceux de la barre des tâches, et introduit l'application Copilot.

Malgré l'annonce de la fin de son support en 2025, Windows 10 continue d'être extrêmement populaire. En effet, de nombreux utilisateurs de Windows 11 reviennent vers cette version qui a fait ses preuves avec sa stabilité et sa fiabilité. Dans ce contexte, Microsoft a publié la mise à jour de sécurité KB5040427 pour cette version de juillet 2024. Celle-ci corrige divers problèmes signalés par les utilisateurs et ajoute de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l'utilisation globale du système d'exploitation.

La mise à jour KB5040427 inclut l'application Copilot, qui était auparavant disponible uniquement pour Windows 11. Ce dernier est une application qui agit comme un assistant personnel intégré à Windows. Alimenté par l’intelligence artificielle, il offre des fonctionnalités telles que la gestion des tâches, l'organisation des fichiers et l'accès rapide aux outils de productivité. Dévoilée pour les PC Copilot+ en mai 2024, cette application se comporte comme un programme classique : vous pouvez le fixer à la barre des tâches, le redimensionner et accéder à ses plugins via un menu latéral.

La mise à jour KB5040427 de Windows 10 résout de nombreux bugs et inclut Copilot

En plus de l'intégration de Copilot que vous ne pourrez plus éviter en utilisant Windows 10, cette mise à jour résout des problèmes persistants de la barre des tâches. Par exemple, le bug des listes de raccourcis, où cliquer sur une option ne produisait aucun effet, a été corrigé. De même, le problème où le menu “Ouvrir avec” apparaissait incorrectement lors d'un clic droit a été rectifié.

Pour installer la mise à jour KB5040427, elle devrait se télécharger et s'installer automatiquement sur votre PC. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vérifier manuellement en allant dans Paramètres > Sécurité et mises à jour > Rechercher des mises à jour. Vous pouvez également télécharger le fichier d'installation hors ligne (.msu) depuis le site du catalogue de mises à jour de Microsoft. Après l'installation, votre PC Windows 10 passera à la build 19044.4651. Notez que l'application Copilot est déployée progressivement et peut ne pas apparaître immédiatement.