Windows 10 : vous pouvez désormais récupérer des fichiers supprimés définitivement

Microsoft vient de lancer un nouvel outil pour récupérer des fichiers supprimés par inadvertance sur Windows 10. Il s’agit d’une solution dédiée aux suppressions définitives, lorsqu’il n’est pas possible de récupérer les données depuis la corbeille. L’outil permet également de résoudre les corruptions de fichiers qui dans certains cas les rendent illisibles.

Maj/Shift + Supprimer est un raccourci clavier de Windows 10 assez familier qui permet de supprimer un fichier de manière permanente. Il existe bien d’autres manières de le faire. Et quand cela arrive par accident, c’est la panique. Il vous est surement déjà arrivé de vous retrouver dans une situation pareille et de vous interroger sur la possibilité de rattraper la bourde.

Dans la plupart des cas, cela reste possible et Microsoft apporte une solution pour aider les utilisateurs à y parvenir sur Windows 10. C’est en toute discrétion que la firme de Redmond a lancé un outil dédié cette tâche. Windows Filer Recovery, c’est son nom et il va s’avérer très utile à tous ceux qui se retrouvent dans un tel cas de figure. Il n’est pas rare non plus qu’une mise à jour buguée de Windows 10 entraîne la disparition de certains fichiers au grand dam des utilisateurs.

Windows File Recovery n’est pas une fonctionnalité intégrée directement au système, mais l’application peut être installée depuis le Store de Microsoft. Elle n’est compatible qu’avec la toute dernière version de Windows 10 (v2004), soit la mise à jour de mai 2020.

Fuyez si vous avez horreur des lignes de commandes

Pour l’utilisation de l’outil, Microsoft a choisi une approche peu commune. À l’instar de l’utilitaire Check Disk (CHKDSK), il est utilisable en lignes de commandes. Microsoft fait donc l’impasse sur une interface graphique facilement accessible à tout le monde. Si l’invite de commande de Windows 10 vous effraie d’habitude, mieux vaudra vous tourner vers les solutions concurrentes. Car oui, il existe plusieurs logiciels de récupération de fichiers qui offrent des fonctionnalités similaires.

Windows File Recovery dispose de plusieurs modes pour récupérer des photos, vidéos et autres documents supprimés de manière permanente, que ce soit sur le disque local, un disque externe, une clé USB ou même sur une carte SD. Trois modes de récupération sont proposés : le mode par défaut, le mode Segment ainsi qu’un mode Signature. L’utilisation de l’un ou l’autre dépendra de la durée écoulée depuis la suppression et du type de système de fichiers utilisé (NTFS, FAT, exFAT, ou ReFS).

Par exemple, pour les fichiers supprimés récemment, le mode par défaut devrait suffire. Cependant, si cela fait un moment que le fichier a été supprimé ou que vous avez formaté le disque, les modes Segment et Signature peuvent être plus efficaces. Notez également que pour récupérer un fichier sur un stockage externe, tel qu’une clé USB, vous ne pourrez utiliser que le mode Signature.

On espère surtout que Microsoft ne s’arrêtera en si bon chemin et proposera à l’avenir une interface graphique pour faciliter l’utilisation de son outil, et pourquoi pas l’intégrer directement dans Windows 10. En attendant, vous pouvez vous référer à la documentation officielle de Windows File Recovery pour vous familiariser avec l’outil. Elle est disponible à cette adresse.