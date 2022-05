Windows 10 et 11 : les raccourcis clavier à connaitre absolument

Les raccourcis clavier indispensables de Windows 10 et 11 sont ici. On vous montre toutes les combinaisons de touches utiles pour aller beaucoup plus vite et booster votre productivité.

Nouveau système, nouveaux raccourcis claviers. Si les raccourcis de Windows 11 restent essentiellement les mêmes que ceux de Windows 10, la nouvelle version de l'OS de Microsoft introduit quelques nouvelles combinaisons de touches. Nous allons dans un premier temps vous présenter les raccourcis qui font leur début avec l'arrivée du nouveau système. Puis dans un secondant temps, vous découvrirez ceux que les deux systèmes ont en commun.

Enfin, on vous parlera des raccourcis clavier de Windows 10 qui ne sont plus valables dans Windows 11. Vous aurez de quoi exploiter rapidement toutes les fonctionnalités et possibilités offertes par l'OS de Microsoft, et surtout de quoi nettement booster votre productivité. La liste ne prétend pas être exhaustive.

Les nouveaux raccourcis clavier de Windows 11

Raccourci Action Touche Windows + A Ouvrir les paramètres rapides. Touche Windows + C Ouvrir la conversation à partir Microsoft Teams. Touche Windows + H Lancer la saisie vocale. Touche Windows + K Ouvrir l'option Diffuser à partir des paramètres rapides. Touche Windows + N Ouvrir le centre de notification et le calendrier. Touche Windows + W Ouvrir les widgets. Touche Windows + Z Ouvrir les dispositions d’ancrage.

Les raccourcis clavier communs à Windows 10 et 11

Les raccourcis clavier Windows 10 et 11 à connaitre Windows + D Afficher ou masquer le bureau Windows + MAJ + D Afficher/masquer la date et l'heure sur le Bureau Windows + E Ouvrir l'explorateur de fichiers Windows + F Ouvrir le Hub de commentaires et prend une capture d'écran Windows + G Ouvrir la barre de jeux lorsqu'un jeu est ouvert Windows + I Ouvrir les paramètres Windows + J Lorsqu'un conseil Windows s'affiche, met le focus dessus Windows + L Verrouiller votre PC ou changer de compte Windows + P Choisir un mode d'affichage Windows + S Lancer l'outil recherche Windows + V Ouvrir le presse-papiers Windows + Virgule Afficher temporairement le bureau en transparence Windows + Flèches Permet d'afficher la fenêtre à gauche, à droite, la minimiser ou mettre en plein écran Windows + Entrée Ouverture et fermeture du narrateur qui vous dictera tout ce qu'il voit à l'écran Windows + Imprimé Ecran Faire une capture et l'enregistrer dans le dossier capture d'écran Windows + MAJ + S Prendre une capture d'écran Windows + MAJ + V Parcourir les notifications Windows + MAJ + Flèche Étirer la fenêtre vers le haut ou la réduire en bas de l'écran Windows + Chiffre Ouvrir l'application épinglée dans la barre des taches avec le chiffre correspondant à sa position Windows + CTRL + D Ajouter un bureau virtuel Windows + CTRL + Q Ouvrir l'Assistance rapide Windows + CTRL + Flèches gauche ou droite Basculer entre les bureaux virtuels Windows + TAB Ouvrir l'affichage des tâches Alt + TAB Basculer entre les applications ouvertes CTRL + Alt + TAB Voir les applications ouvertes CTRL + Maj + Echap Ouvrir le gestionnaire des tâches

Les raccourcis clavier de Windows 10 qui ont changé dans Windows 11

Raccourci Action Touche Windows + A Ouvrir le centre de notifications. Touche Windows + C Ouvrir Cortana. Touche Windows + H Ouvrir la fenêtre de partage. Touche Windows + K Ouvrir l'action rapide Connecter. Touche Windows + Z Afficher les commandes disponibles dans une application en mode Plein écran.

Si vous cherchez d'autres conseils dans le registre des claviers sous Windows 10 et 11, vous pouvez trouver ici comment mettre un accent à une majuscule (À, É, È, Ç) ou encore comment changer la langue de son clavier.

Encore une fois, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez découvert d'autres raccourcis clavier qui vous ont changé la vie. Avec cette liste, vous avez déjà de quoi faire !