Windows 10 : Microsoft corrige le gros bug qui efface tous vos fichiers, voici comment les récupérer

En attendant que Microsoft offre un correctif à son KB4532693, qui efface les fichiers présents sur le bureau, l’éditeur de Redmond propose une solution temporaire pour récupérer les précieuses données. C’est mieux que rien et on explique comment vous y prendre.

Il y a un peu plus d’une semaine, Microsoft déployait la mise à jour KB4532693 pour Windows 10. Manque de chance, chez certains utilisateurs, l’update en question a eu pour résultat d’effacer les fichiers présents sur leur bureau, tout en occasionnant une remise à zéro de leur menu Démarrer et de la barre des tâches. Microsoft se dit être au courant de ce problème. « Nos ingénieurs travaillent avec diligence pour y remédier. » En attendant qu’une seconde mise à jour soit diffusée, l’éditeur a trouvé une solution temporaire.

Windows 10 : comment retrouver les fichiers effacés par la mise à jour KB4532693

Si les fichiers semblent avoir disparu, ils ne le sont pas vraiment. En réalité, Windows 10 connecte l’utilisateur à un autre profil utilisateur, une fois la mise à jour installée. Car lors de l’update, le système d’exploitation charge un profil temporaire le temps que le processus s’établisse. Malheureusement, après avoir finalisé l’opération, Windows 10 ne parvient pas à restaurer le bon profil.

Au final, deux solutions s’offrent à vous : soit désinstaller la dernière mise à jour de Windows 10, en passant le Windows Update et les fonctions Afficher l’historique des mises à jour > Désinstaller des mises à jour. Dans le module de recherche situé en haut à droite, entrez le terme KB4532693 afin de trouver rapidement la mise à jour en question.

Vous avez également la possibilité de retrouver vos fichiers en faisant appel au profil temporaire, comme l’explique Microsoft. « On crée un nouveau compte utilisateur en local, puis on transfert les fichiers personnels du compte temporaire vers le nouveau compte. Après cela, on peut simplement supprimer le compte temporaire », déclare un employé de Microsoft.

Cette solution temporaire consiste donc à déplacer vos fichiers vers un nouveau profil. Pour cela, ouvrez l’Explorateur de Windows 10 à l’aide des touches [Windows] + [E]. Depuis votre partition principale, rendez-vous dans le dossier Utilisateurs. Double-cliquez sur le dossier à votre ancien profil. Si vous voyez apparaître un message vous interdisant l’accès à ce dossier à cause d’un problème de permission, pressez le bouton Continuer. Ouvrez l’invite de commande en pressant simultanément les touches [Windows] + [E] et entrez le terme %homepath%. Cela devrait avoir pour effet de vous mener directement vers l’arborescence les fichiers du nouveau profil. Il vous suffit alors d’effacer tous les dossiers et fichiers du nouveau profil. Déplacez finalement les données enregistrées dans votre ancien profil vers le nouveau. Ça y est, l’opération est terminée.

Comme évoqué précédemment, il ne s’agit là que d’une solution temporaire. Si ces manipulations vous semblent absconses et hasardeuses, il faudra attendre que Microsoft délivre un correctif final.

