Windows 10 : Microsoft corrige les bugs du menu Actualités et centres d’intérêt

Après avoir dévoilé un nouveau menu « Actualités et centres d’intérêt » complètement buggé, Microsoft a déployé une mise à jour qui devrait corriger certains des problèmes rencontrés par les utilisateurs.

La semaine dernière, Microsoft avait introduit un nouveau menu intitulé « Actualités et centres d’intérêt » dans sa nouvelle mise à jour cumulative de juin 2021 (KB5003637) de Windows 10, ce menu aux allures de widget affiche la météo locale et un fil d'actualités entièrement personnalisable en fonction des intérêts de l'utilisateur.

Bien qu’il semble s’agir d’une nouvelle fonctionnalité intéressante pour les utilisateurs, celle-ci était truffée de bugs. En effet, l’affichage de la météo était souvent flou, ce qui empêchait la lecture des prévisions météorologiques du jour.

Microsoft déploie une mise à jour optionnelle qui corrige les informations floues

Le géant américain a déployé de nouvelles mises à jour optionnelles qui comprennent une longue liste de correctifs et améliorations pour Windows 10. Les dernières mises à jour sont les builds 19041.1081, 19042.1081, et 19043.1081. Dans les nouveautés, on trouve notamment un correctif qui résout le bug qui affichait les informations floues dans le menu « Actualités et centres d’intérêt ».

De plus, Microsoft annonce également que ces nouvelles versions corrigent un bug qui entraînait une dégradation des performances de jeu pour certains utilisateurs après la mise à jour KB5000842. Cependant, il faut noter que tous les bugs du menu « Actualités et centres d’intérêt » ne semblent pas avoir été corrigés.

En effet, des utilisateurs avaient indiqué que le menu « Actualités et centres d'intérêt » affichait parfois des informations météorologiques datant de plusieurs jours, et se trompait même parfois de ville. Pire encore, le widget affichait également des informations en langue étrangère, sans tenir compte de la langue par défaut du système d'exploitation.

Pour installer ces nouvelles versions, vous devrez vous rendre dans Windows Update et cliquer sur « Rechercher des mises à jour ». Une des nouvelles mises à jour devrait apparaître si votre ordinateur ne l’a pas déjà installée automatiquement. Si le nouveau menu ne vous intéresse pas et que vous souhaitez vous en débarrasser, il vous suffit de :

Faire un clic droit sur la barre des tâches

Cliquer sur Actualités et centres d'intérêt

Sélectionner Désactiver

