Windows 10 : Microsoft améliore la barre des tâches avec un nouvel onglet ultra pratique

Windows 10 va avoir le droit à une nouvelle barre des tâches. Microsoft a présenté son nouveau fonctionnement. Désormais, elle disposera d’un flux d’informations personnalisées. Une petite révolution qui arrivera dans les prochaines semaines.

La barre des tâches est indissociable de Windows. Présente depuis la toute première version du système d’exploitation en 1985 (puis disparue jusqu’à Windows 95), elle nous accompagne dans notre utilisation quotidienne. Elle va prochainement évoluer, annonce Microsoft, puisqu’elle va désormais inclure un flux personnalisé d’information.

Le format ne change pas. Nous aurons toujours la barre des tâches de Windows 10 avec le bouton démarrer, les icones épinglés ou encore les informations importantes sur la droite. Cependant, un nouvel onglet fait son apparition. Il s’agit d’une icone météo.

Windows 10 va proposer un flux d'informations personnalisé

Elle ne servira pas seulement à vous informer du temps qu’il fait, puisqu’en cliquant dessus, vous aurez des tuiles vous affichant des informations importantes comme le trafic actuel, le résultat de votre équipe de foot préférée ou encore le cours de la bourse. Des informations seront également affichées selon vos centres d’intérêt. Il sera bien entendu possible de choisir ces derniers dans les options en cochant différentes catégories, mais aussi d’en ajouter par soi-même. De même, vous pourrez aussi choisir vos médias préférés dans le flux. Si vous cliquez sur une info, une page internet s’ouvrira pour vous permettre de lire l’article en entier.

Tout cela ressemble à s’y méprendre à Google Discover, présent sur les smartphones Android. Voir une telle chose arriver sur Windows 10 est plutôt une bonne nouvelle, ce genre de flux étant très pratique au quotidien.

Il ne faudra pas attendre la grosse mise à jour d’octobre pour en profiter. Microsoft a en effet indiqué que la nouvelle barre des tâches sera déployée dans les prochaines semaines. On constate dans les démos qu’elle est en anglais et affiche donc des médias américains. On ne sait pas encore si elle sera adaptée à la France ou s’il faudra attendre un peu.

2021 est une année importante pour Windows 10. En plus de ce changement important, l’OS accueillera une refonte graphique d’ampleur dès le mois d’octobre avec Sun Valley. De plus, nous devrions voir arriver Windows 10X, version light de Windows 10, sur les configurations modestes.

Source : Microsoft