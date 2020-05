Windows 10 : Microsoft met à jour la liste des processeurs compatibles avec la May 2020 Update (2004)

À moins de deux semaines de la sortie de Windows 10 May 2020 Update (2004), Microsoft met à jour la liste des processeurs compatibles avec son système d’exploitation. Une unique série de CPU AMD fait son apparition dans ce listing, tandis que certains modèles Intel et Qualcomm ont été pour le moment écartés.

Si la sortie de Windows 10 May Update est prévue pour la fin du mois, Microsoft en profite pour faire le point sur la configuration recommandée. Par conséquent, le géant de Redmond a rafraîchi la liste des processeurs recommandés pour son système d’exploitation. Et fait plutôt inhabituel, une seule gamme de CPU fait son entrée dans ce listing : les Ryzen 4000 d’AMD. L’Athlon 3000, dévoilé au CES 2020, n’a quant à lui pas encore été intégré.

Quelques modèles de CPU ont été oubliés du côté de Qualcomm

Du côté d’Intel, Microsoft avait précédemment mis à jour sa liste. La 10e génération de CPU du fondeur, basée sur l’architecture Comet Lake, fait donc bien bel et bien partie du listing de matériels recommandés par Microsoft pour utiliser Windows 10 (le contraire aurait été étonnant). En revanche, si l’on s’attarde sur le cas Qualcomm, on constate que là encore deux modèles de processeurs ne répondent pas à l’appel : les Snapdragon 7c et 8c. Seuls les Snapdragon 850 et 8cx sont supportés, le 835 ayant disparu depuis l’édition 1903 de Windows 10.

Bien entendu, ces différentes omissions ne signifient pas que le système d’exploitation ne fonctionnera pas avec les CPU en question. Microsoft peut à tout moment les inclure à son listing. Par ailleurs, il s’agit de processeurs recommandés et validés par l’entreprise, mais comme expliqué dans un document officiel, Windows 10 nécessite un CPU cadencé au minimum à 1 GHz, ni plus ni moins.

On rappelle enfin que la liste de CPU compatibles, pourtant très exhaustive, n’interdit pas d’autres modèles d’être pleinement supportés par l’OS. Même chose pour la RAM ou l’espace de stockage : Microsoft recommande au bas mot 1 Go de mémoire et 512 Mo de stockage. Pourtant, certains parviennent à faire tourner le système d’exploitation sur une configuration bien inférieure, équipée de 192 Mo par exemple.

Source : Neowin