Comet Lake : Intel présente ses processeurs les plus rapides au monde « pour le jeu vidéo »

Les voilà enfin, les Comet Lake, les nouveaux processeurs Intel de 10e génération. Le fondeur vient de présenter sa nouvelle itération de CPU que l’on retrouvera bientôt dans les PC et les iMac. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Intel n’y va pas avec le dos de la cuillère en termes d’effet d’annonce.

Comet Lake-S : retenez bien ce nom, car vous allez en entendre parler dans les prochains moins. Tel est le nom de code de la nouvelle génération de CPU Intel. S’ils reposent sur la même architecture 14 nm que les anciens Skylake de 2014, ils devraient néanmoins doper de manière significative les performances de nos futurs PC et Mac. Par ailleurs, certains modèles, car ils sont nombreux, profitent des technologies Turbo Boost 3.0 et Termal Velocity Boost (disponible uniquement sur les Core i9).

Intel dévoile 31 modèles de processeurs d’un coup

Au total, ce sont pas moins de 31 références qu’Intel vient d’annoncer. On y trouve de tout, que ce soit du Core i3 au Core i9, en passant par des Pentium et des Celeron. À titre d’exemple, on profitera d’un Core i3 à 4 coeurs en hyper threading (TDP de 65W), d’un Core i5 à 6 coeurs (12 threads – TDP de 65 à 125W), d’un Core i7 à 8 coeurs (16 threads – TDP de 65 à 125W) et d’un Core i9 à 10 coeurs (20 threads – TDP de 65 à 125W).

De quoi faire exploser les records de benchmarks, on l’espère. Le Core i9 à 5,3 GHz est d’ailleurs tellement puissant qu’il fait dire à Intel qu’il s’agit du processeur le plus rapide au monde pour le jeu vidéo. Reste à savoir si cette génération de processeur Intel sera capable de damer le pion à AMD, ou si, comme nous le laissions entendre il y a quelques jours, la différence se jouera dans un mouchoir de poche.

Côté puce graphique intégré, on dispose d’un Intel UHD Graphics 630, à l’exception des modèles F (qui n’ont pas de puce graphique du tout). Notez également que les Core i7 et i9 supportent de la DDR4-2933 MHz : pas de DDR5 à l’horizon, mais comme nous l’évoquions très récemment, cette technologie ne devrait pas débarquer sur les cartes-mères avant 2021.

Si les prix en euros restent pour l’instant bien mystérieux, on connaît néanmoins les tarifs de ces processeurs en dollars. Ils s’échelonnent de 42 dollars pour le modèle le moins onéreux (le Celeron G5900T) et de 488 dollars pour le plus cher (le Core i9-10900K). Entre les deux, on trouve un Core i7 10700K s’affichant quant à lui à 374 dollars (16 threads, fréquence de base de 3,8 GHz overclockable à 5,1 GHz) ou un Core i6 10600K à 262 dollars (6 coeurs, 12 threads, de 4,1 à 4,8GHz).