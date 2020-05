Windows 10 : les PC ARM sont sur le point de faire tourner les applications x64

Des indices dans le code source de Windows 10 ARM montrent que Microsoft est sur le point d’activer l’émulation d’applications ARM x64. Jusqu’alors, les PC ARM sous Windows ne pouvaient que lancer des applications x86 (32 bit) en les émulant. On s’attend ainsi à ce qu’un plus grand nombre d’applications soit disponibles, ainsi qu’une amélioration des performances.

Vous connaissez sans doute les efforts actuels de Microsoft pour porter Windows 10 sur l’architecture ARM – la même qui équipe les smartphones, tablettes, et autres appareils mobiles. L’intérêt est double : d’abord, parce que Microsoft mise lui-même sur l’architecture ARM. Le constructeur vient notamment de présenter deux produits, les Surface Neo et Duo qui ressemblent à des sortes de smartphones à double écran sous Windows 10.

Ensuite – et sans doute surtout – parce que l’architecture ARM a de réels avantages sur l’architecture x86 qui est actuellement la norme dans les ordinateurs, même portables. Grâce à leur consommation énergétique moindre, les puces ARM débouchent en effet sur des appareils avec une autonomie inégalée, avec parfois plus d’une journée d’utilisation continue. Les appareils sous ARM bénéficient également de l’expérience acquise avec les smartphone.

Windows 10 ARM va devenir plus séduisant grâce à l’émulation x64

Plus que d’un processeur, on parle ainsi de SoC qui sont des systèmes intégrés qui comprennent aussi bien un CPU, GPU que d’autres unités de calculs qui peuvent être dédiées à des tâches précises comme le traitement d’image ou l’intelligence artificielle. Et tout cela avec un niveau de performances brutes très élevé. Le problème, pour l’heure, c’est que Windows 10 et ses applications ont été pour l’essentiel conçus pour les machines x86.

Le code de Windows 10 ARM est ainsi différent, et le système ne peut pas lancer nativement les applications conçues pour les déclinaisons de Windows 10 x86 comme s’il s’agissait d’applications universelles. Ils peuvent néanmoins le faire en partie grâce à l’émulateur WoW (Windows on Windows64) intégré au système. Or, jusqu’alors, cet émulateur ne permettait que d’émuler les applications x86 32 bit. Pour les applciations x64 il fallait repasser. Alors même que les SoC ARM sont en 64 bit et que Windows 10 ARM est écrit en 64 bit.

Dans ce contexte, on comprend pourquoi l’arrivée de l’émulation x64 est attendue avec impatience, puisque cela peut déboucher sur des performances accrues dans l’exécution des applications existantes, tout en renchérissant l’offre d’applicaitons qui reste pour l’instant assez limitée. Or, justement, il semblerait que Microsoft ait trouvé une solution. C’est en tout cas ce qui ressort de l’analyse du code source du projet sur GitHub. Des mentions autour d’un nouveau système ARM64EC dans l’émulateur WoW qui serait compatible avec l’architecture x86_x64 y ont en effet été repérées.

A ce stade, s’il est difficile de dire à quel horizon cette fonctionnalité sera effectivement activée – on voit que Microsoft y travaille,. Compte-tenu de la dimension très stratégique de cette fonctionnalité, on aurait du mal à imaginer que ces efforts ne se concrétisent pas rapidement.

Windows architectures: _M_ARM64EC: x86_64 on Arm64 machine type. — Longhorn (@never_released) May 17, 2020

Source : Meterpreter