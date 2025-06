Les PC Windows 11 sous ARM ont corrigé leur plus gros défaut

Le problème de compatibilité des applications Windows avec ARM est peu à peu en train d'être résolu. Les PC sous cette architecture deviennent de plus en plus pertinents pour le grand public.

Depuis quelques années, Microsoft et Qualcomm tentent d'imposer sur le marché les PC Windows sous architecture ARM comme une alternative viable aux ordinateurs x86 traditionnels. Ces appareils sont souvent fins et légers et ont permis de donner un coup de boost à l'offre des ultraportables. Ils font aussi office d'alternatives aux MacBook, qui ont complètement abandonné les processeurs Intel et AMD pour passer à des puces ARM depuis plusieurs générations.

Les performances des PC Windows sous ARM s'améliorent d'année en année. La puissance de ces machines n'est plus vraiment un argument en leur défaveur. Mais leur plus gros défaut depuis le début est très handicapant : la compatibilité logicielle. De nombreuses applications ne prennent toujours pas en charge ARM, obligeant à passer par l'émulation, par des versions web, ou même à changer de programmes. Mais tout cela va dans le bon sens, assure ARM.

La compatibilité ARM s'améliore sur Windows 11

“Aujourd'hui, plus de 90 % du temps passé par un utilisateur Windows moyen est consacré à des applications qui s'exécutent désormais nativement sur ARM”, explique l'entreprise dans un communiqué. La suite Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) de Microsoft est à présent compatible, tout comme des applications populaires telles que Slack, Spotify, WhatsApp, Google Drive, Canva, NordVPN, Camo , Adobe Lightroom, DaVinci Resolve ou encore Blender.

ARM fait savoir que les développeurs s'adaptent de mieux en mieux à son architecture, leur permettant d'intégrer à leurs logiciels des optimisations boostant les performances et réduisant la consommation énergétique. L'autonomie est justement l'un des points forts des PC sous ARM par rapport à ceux sous x86.

On constate que l'expérience des PC ARM ne cesse de s'améliorer, mais tout n'est pas encore parfait. Le taux de 90 % annoncé par la firme britannique est flatteur, mais doit être remis en contexte. Les utilisateurs de PC ARM sont ceux qui se sont renseignés et qui savent que leurs app favorites sont bien prises en charge. Certains ont aussi pu modifier leurs habitudes à cause de problèmes de compatibilité. Et pour les joueurs, il reste déconseillé de passer à ARM, même si la situation a bien évolué ces dernières années.