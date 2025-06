watchOS 26 transforme votre Apple Watch et met l’accent sur la santé, voici tout ce qui change

Nous savons désormais tout sur watchOS 26, la prochaine version du système d'exploitation pour Apple Watch dévoilée lors de la WWDC. Voici les nouveautés à venir sur votre poignet.

iPhone, iPad, Mac, Apple Wacth… Lors de la WWDC, sa conférence dédiée à la partie logicielle, Apple a dévoilé les prochaines versions de tous ses systèmes d'exploitation. Le firme en profite au passage pour harmoniser leur numérotation : 26 pour tout le monde (donc 27 l'an prochain, etc). Ici, nous allons nous pencher sur les annonces concernant watchOS 26, que l'on retrouvera bientôt sur les Apple Watch compatibles.

“Avec un superbe nouveau design, la fonctionnalité Workout Buddy alimentée par Apple Intelligence, des suggestions de musique personnalisées dans l’app Exercice et encore plus d’intelligence pour le Défilement intelligent et Messages, nous nous réjouissons des nombreuses façons dont watchOS 26 aide chaque utilisateur à rester actif, en bonne santé, connecté et en sécurité tout au long de la journée“, nous résume David Clark, directeur de l'ingénierie watchOS. Voyons comment cela se traduit pour vous.

Voici les principales nouveautés de watchOS 26

Un nouveau design qui fait la part belle au Liquid Glass

Le changement le plus évident est celui du design. watchOS 26 adopte l'interface Liquid Glass que l'on retrouve entre autres dans iOS 26. Son but est de mettre en valeur les éléments affichés en jouant notamment sur la transparence de plusieurs d'entre eux. Exemple : le cadran Photos qui affiche désormais l'heure “façon Liquid Glass”, ce qui l'intègre mieux à l'ensemble. Même chose avec les boutons de contrôle d'un contenu multimédia, comme vous pouvez le voir à droite de l'image ci-dessous.

Des notifications plus faciles à gérer

Porter une montre connectée, c'est accepter de recevoir des notifications directement sur son poignet. Histoire de ne pas accaparer vos deux mains chaque fois que vous voulez en faire disparaître une et la traiter plus tard, watchOS 26 ajoute la “pichenette du poignet“. Après avoir regardé la notification reçue, il suffit de tourner rapidement son poignet dans un sens ou un autre pour la supprimer. Le même geste permet aussi d'ignorer les appels entrants ou de mettre les alarmes en sourdine et revenir à l'écran principal.

Workout Buddy, le coach qui vous encourage pendant vos séances de sport

Si vous utilisez votre Apple Watch pendant vos entraînements sportifs, vous allez vous sentir moins seul. Le Workout Buddy utilise Apple Intelligence pour analyser vos résultats (vitesse, distance, records…) et générer des messages personnalisés destinés à vous motiver. Il peut par exemple vous féliciter d'avoir couru plus longtemps qu'avant, ou vous dire que vous avez dépassé votre objectif en avance sur le programme, etc. Petit point négatif : le Workout Buddy peut parler dans vos écouteurs si vous voulez, mais uniquement en anglais.

Les sportifs abonnés à Apple Music profiteront également d'une nouveauté sympathique dans l'application Exercice. La plateforme pourra choisir automatiquement la playlist la plus adapté à votre entraînement,en fonction de ce dernier et de vos goûts musicaux.

Plus de propositions d'actions pertinentes selon la situation

Avec watchOS 26, Apple améliore le Défilement intelligent. Pour rappel, il s'agit de la fonctionnalité qui affiche des informations utiles sur le moment, peu importe ce que vous faites sur la montre à l'instant T. Imaginez qu'en pleine randonnée, vous vous retrouviez dans un endroit perdu sans réseau. Grâce aux diverses données de votre Apple Watch, le Défilement intelligent le comprend et affiche un genre de popup vous proposant de vous guider jusqu'à votre point de départ.

Une traduction instantanée dans Messages pour des conversations plus fluides

Dernière nouveauté notable, la traduction automatique dans l'application Messages. Dès que vous recevez un SMS dans une autre langue que la vôtre, le texte sera traduit en direct. Même chose quand vous répondez, votre destinataire n'a rien à faire. La traduction en direct prend actuellement en charge l'allemand, l'anglais (États‑Unis, Royaume‑Uni), le chinois (simplifié), le coréen, l'espagnol (Espagne), le français (France), l'italien, le japonais et le portugais (Brésil). Notez que cela nécessite un iPhone compatible avec Apple Intelligence.

Quelles sont les Apple Watch qui recevront watchOS 26 ?

En résumé, watchOS 26 arrivera sur toutes les montres connectées Apple sorties depuis 2020 à partir de l’Apple Watch Series 6 inclus. En revanche, l'Apple Watch SE de 2020 n'y aura pas droit. La liste des modèles compatibles est donc la suivante :

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch SE (2e génération)

La liste ne devrait pas vous surprendre puisqu'elle est identique à celle qu'un leaker a donné le 7 juin 2025, soit deux jours avant la WWDC d'Apple. Il y a cependant une subtilité, et non des moindres : certaines fonctionnalités de watchOS 26 sont réservées aux Apple Watch les plus récentes. Rejeter une notification à l'aide du nouveau geste du poignet ne sera possible que sur Apple Watch Series 9, Series 10 et Ultra 2 par exemple. Idem pour la traduction en temps réel dans Messages.

Une limitation qui en décevra plus d'un, mais qui se comprend d'un point de vue technique. Le processeur de la Series 9 était en effet la premier à intégrer des cœurs dédiés à l’intelligence artificielle.

watchOS 26 arrivera sur les Apple Watch compatibles à l'automne 2025, sans date plus précise pour le moment. Les plus impatients pourront installer une bêta publique dès le mois de juillet. Pour une liste complète de toutes les nouveautés apportées par watchOS 26, nous vous invitons à consulter la page dédiée sur le site d'Apple.