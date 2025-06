ChatGPT déraille chez vous ? C’est normal, l’IA est victime d’une panne mondiale

ChatGPT, un des outils d'intelligence artificielle les plus utilisés, connaît une panne mondiale majeure depuis plusieurs heures. Des millions d'utilisateurs à travers le monde sont impactés par cette interruption de service inattendue.

Le monde repose de plus en plus sur des plateformes interconnectées. L'intégration de l'intelligence artificielle a transformé la manière dont nous interagissons avec nos appareils connectés au quotidien. Cette dépendance croissante rend les utilisateurs attentifs à la fiabilité et à la disponibilité de ces services.

ChatGPT, un des outils d'IA les plus populaires, fait actuellement face à d'importantes perturbations de service. Des signalements massifs indiquent une indisponibilité ou un fonctionnement dégradé. OpenAI, l’entreprise derrière ce programme, a reconnu les difficultés.

ChatGPT subit une panne mondiale majeure en ce 10 juin 2025

Depuis tôt ce matin du 10 juin 25, des milliers d'utilisateurs signalent des dysfonctionnements sur ChatGPT. Les rapports de DownDetector indiquent un pic significatif d'incidents, avec plus de 2 000 signalements dans la matinée. Les messages d'erreur varient, allant de “Erreur dans le flux de message” à “Quelque chose semble s'être mal passé” ou encore “Une erreur réseau est survenue“. Ces problèmes ne se limitent pas à la version web, touchant également les applications mobiles et de bureau. OpenAI a confirmé des “taux d'erreur élevés” et une “latence accrue” sur sa page de statut officielle, affectant non seulement son chatbot mais aussi Sora, son outil de génération vidéo, et ses API.

La perturbation semble toucher les utilisateurs à l'échelle mondiale, avec des retours provenant d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Australie et d'Asie. L'impact varie selon les utilisateurs : certains modèles de ChatGPT, comme les versions inférieures ou les accès via des projets existants, peuvent fonctionner lentement ou par intermittence, tandis que les versions phares restent largement inaccessibles.

Les abonnés payants de rencontrent également ces difficultés, confirmant l'étendue du problème. Il est à noter qu'une panne majeure similaire avait affecté ChatGPT le 4 juin 2024, et avait nécessité plusieurs heures pour être résolue. Cependant, la situation actuelle semble bien plus critique, l'interruption se prolongeant sur une durée nettement supérieure sans signe immédiat d'amélioration. OpenAI a indiqué mener une enquête approfondie sur la cause de cette panne actuelle, sans fournir de calendrier précis pour un rétablissement complet du service.