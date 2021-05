Windows 10 : le clavier virtuel va bientôt être personnalisable, comme sur Android

Le clavier virtuel de Windows 10 sera bientôt entièrement personnalisable. Cette nouvelle fonctionnalité arriverait avec la mise à jour 2021H2, programmée pour l’automne prochain et surnommée Sun Valley. Elle permettrait d’appliquer des thèmes, des fonds d’écran et des coloris différents pour adapter l’aspect du clavier selon les préférences de chacun.

Microsoft a racheté en 2016 Swiftkey, l’un des meilleurs claviers alternatifs pour Android. Il s’agit d’un clavier intelligent pour écran tactile qui permet de taper plus vite des mots en glissant de lettre en lettre. Grâce à l’intelligence artificielle, le clavier apprend vos habitudes et peut vous proposer des mots ou des expressions que vous utilisez souvent. En outre, Switfkey propose des fonctions ergonomiques très intéressantes, comme des thèmes ou des fonds d’écran.

Même si Microsoft a depuis adapté ce logiciel sous Windows, la firme n’a jamais offert la même richesse esthétique au clavier virtuel standard du système d’exploitation. Ce sera bientôt chose faite. Nos confrères de Windows Lastest ont eu accès à une pré-version de la mise à jour 2021H2 de Windows 10 (il s'agit donc de celle qui suivra la mise à jour 2021H1 publiée il.y a quelques jours). Une mise à jour dont le déploiement est programmé pour l’automne et dont le nom de code interne est Sun Valley. Cette mise à jour contient des changements pour le clavier virtuel.

Des changements ergonomiques et esthétiques pour le clavier virtuel de Windows 10

Ce sont principalement des changements esthétiques. Le premier est la possibilité d’appliquer un thème général au clavier, comme sur Swiftkey. Ce thème comprend bien sûr une image de fond à appliquer sur le clavier virtuel. Ce fond peut-être différent en fonction du mode d’affichage (sombre ou clair) du système d’exploitation. Rappelons que le clavier virtuel Windows est d’ores et déjà capable de s’adapter à ces deux modes. Les thèmes incluent également la possibilité de changer la couleur des touches. Un jeu de couleurs sera proposé par défaut dans Windows. Mais l’utilisateur pourra choisir une autre couleur si le coeur lui en dit.

La customisation du clavier ne s’arrêtera pas là. D’autres options seront également intégrées dans la prochaine mise à jour de Windows. Il sera possible de changer la taille des touches, ainsi que la police de caractère qui sera affiché sur chaque touche. Il sera aussi possible de changer la couleur de l’ombre de la touche, son opacité, ainsi que l’opacité de l’image de fond. Notez enfin que le clavier en lui-même devrait lui aussi profiter d’une petite mise à jour puisque l’écartement des touches aurait été revu pour être plus facile à utiliser.

