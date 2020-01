Windows 10 : l’application Calculatrice devient graphique et c’est ultra pratique !

La Calculatrice de Windows 10 évolue dans la version Insider du système d’exploitation (build 19546) : elle devient graphique. Une fonctionnalité qui devrait plaire aux lycéens et étudiants qui doivent s’en remettre à leur calculette graphique.

Vous pourrez bientôt remiser votre TI-89 dans son tiroir. Microsoft vient end effet de publier une nouvelle build à destination des testeurs Insiders de l’anneau rapide. Etonnamment, la seule vraie nouveauté de cette build (19546) réside dans l’application Calculatrice – qui est aussi présente sur le Microsoft Store. Du coup on imagine que cette version de la Calculette pourra à terme être téléchargée séparément.

Remplacer les calculettes graphiques

Concrètement l’application dispose d’un nouveau mode graphique dans lequel il est possible de tracer des courbes à partir d’équations. On peut facilement analyser le graphique en passant la souris dessus, pour obtenir des valeurs précises en fonction de la position du curseur. Il est possible d’insérer et d’ajuster des repères, et de donner une couleur différente à chaque courbe.

On peut également leur attacher des fonctions secondaires et changer la courbe dynamiquement à l’aide d’un slider. La présentation générale est étonnamment pratique. Le nouveau programme devrait séduire les étudiants qui s’en remettent à leur calculatrice graphique, tout comme ceux qui utilisent des sites pour générer des courbes.

Dans le reste de cette build, on trouve une application nommée Indexer Diagnostics. Nous n’avons pas pu la tester, mais elle est décrite comme une « aide pour renforcer votre compréhension des capacités de la recherche ». La mise à jour corrige également un bug dans lequel la Timeline ne montre aucune activité.

Pour tester la nouvelle calculatrice, il faut pour l’instant obligatoirement rejoindre le programme Insider, spécifier que vous souhaitez faire partie de l’anneau rapide, et lancer la mise à jour via Windows Update.

Source : PC World