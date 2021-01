Windows 10 : la taille maximum des uploads OneDrive passe à 250 Go

Microsoft relève la taille limite des fichiers téléversés sur OneDrive à 250 Go contre 100 Go jusqu'à présent. De quoi rendre le service plus utile aux créateurs et autres professionnels qui travaillent sur des projets volumineux.

Microsoft annonce dans un message le relèvement de la taille limite de fichiers en upload sur OneDrive à 250 Go contre 100 Go jusqu'à présent. Ce changement bénéficie aux utilisateurs de Windows 10, Teams ainsi que ceux de la suite Microsoft 365.

La firme explique : “le besoin de partager de manière fiable et sécurisée de larges fichiers vidéo 4K ou 8K, modèles 3D, fichiers CAD ou des datasets volumineux de données scientifiques avec des collègues, clients, et pairs augmente alors que le recours au télétravail et apprentissage à distance se généralise”.

Microsoft OneDrive s'adapte à la montée en puissance du télétravail

De manière amusante la firme estime que la nouvelle limite va aussi profiter à ceux qui “partagent de gros jeux PC dans des fichiers zip”. Microsoft poursuit en expliquant en quoi l'augmentation de cette limite sur OneDrive était loin d'être triviale. En effet, passé une certaine taille, les fichiers téléversés posent de vrais défis techniques aux hébergeurs :

“Nous avons atteint la limite de 250 Go en optimisant le stockage pour maximiser les performances en upload – chaque fichier est découpé en morceaux, tous chiffrés avec une clé unique. Tous vos fichiers sont sauvegardés sur Azure Storage, ce qui garantit une haute disponibilité et performance. Vous pouvez facilement téléverser et télécharger vos gros fichiers lorsque vous en avez besoin, où vous en avez besoin”, poursuit Microsoft.

La firme révèle aussi avoir implémenté une technologie dite de synchronisation différentielle. L'idée est de ne mettre à jour sur les serveurs que les parties des fichiers qui changent, et de ne pas devoir réuploader tout le fichier à chaque modification. Ce qui semble plutôt pratique compte-tenu de la taille potentielle des fichiers.

Microsoft explique que le changement sera progressivement déployé d'ici la fin du mois de janvier. La firme ajoute qu'elle “s'attend à une disponibilité générale d'ici la fin de ce trimestre”. Peu d'hébergeurs proposent une limite de téléversement aussi élevée. En fait seul Mega et SugarSync font mieux en se passant complètement de ce type de limite.