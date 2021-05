Windows 10 : la mise à jour KB5003173 active les actualités dans la barre des tâches

La mise à jour de Windows 10 KB5003173 est disponible. Cette mise à jour, décrite comme essentiellement une mise à jour de sécurité et de performances active une nouvelle fonctionnalité de Windows 10 : les actualités dans la barre des tâches. Pour l'heure, néanmoins, les utilisateurs rapportent quelques bugs.

Microsoft pousse la mise à jour Windows 10 KB5003173 sur les PC compatibles (Windows 10 1903 et ultérieur). A lire les notes de version, on pourrait croire que cette mise à jour ne contient que des correctifs pour améliorer la sécurité et les performances. Mais les premiers utilisateurs rapportent qu'à l'issue de l'installation, une nouvelle fonctionnalité s'active dans la barre des tâches.

Comme vous pouvez le voir, il y a désormais un bouton qui indique la météo. Cliquez dessus et vous avez accès à un panneau montrant les actualités les plus importantes de la journée. La fonctionnalité rappelle Google Discover sur les smartphones Android. Vous pouvez cliquez sur Manage Interests pour changer la source des actualités, ou les catégories que vous souhaitez voir lorsque vous ouvrez le panneau.

Windows 10 a un nouveau fil d'actualités intégré… mais il y a des bugs

Sous chaque papier, un menu vous permet de réagir, ou de liker pour voir plus d'actualités du même genre à l'avenir. Ce fil d'actualités intégré à la barre des tâches n'est pas totalement inédit. Microsoft l'avait déjà dévoilé l'année dernière. Ce qui change, c'est que Microsoft a décidé de forcer son activation sur plus de machines, via une mise à jour. Et vous l'aurez sans doute vu venir : les utilisateurs rapportent quelques bugs.

Après la mise à jour, certains utilisateurs se plaignent que le texte sur le bouton météo est flou, comme s'il s'affichait dans une définition différente que celle en cours sur l'écran. Il semble par ailleurs que Microsoft n'a pas prévu que les utilisateurs puissent utiliser ce fil d'actualités lorsque la barre des tâches est attachée à un autre bord que le bord inférieur.

Enfin, apparemment, le panneau cesse parfois de fonctionner de manière intempestive. Le panneau montre alors un espace vide, ou une animation de chargement. Ce dernier problème est néanmoins très facile à corriger. Comme le rapporte Windows Latest, il suffit en effet de redémarrer WIndows Explorer via le Gestionnaire de tâches (Ctrl + Alt + Suppr).

Source : WindowsLatest