Windows 10 : la mise à jour de 2021 est déjà en préparation, la bêta sera diffusée dès ce mois-ci

Une toute première version de l’édition 2021 de Windows 10 vient d’être compilée par Microsoft. Les utilisateurs du programme Windows Insider devraient pouvoir en bénéficier très prochainement.

Si Microsoft a diffusé une importante mise à jour de Windows 10 en mai dernier, une deuxième update de l’OS est également prévue d’ici la fin de l’année. En revanche, celle-ci devrait être moins conséquente et s’attachera essentiellement à résoudre les bugs du système d’exploitation. Mais l’éditeur de Redmond travaille d’ores et déjà sur la mise à jour de 2021, alors que celle-ci ne pointera pas le bout de son nez avant un an dans sa version finalisée.

La première préversion de Windows 10 20H1 pourra être téléchargée dans le courant du mois

L’édition 2021 de Windows 10 est donc déjà dans les tuyaux. Actuellement connue sous le nom de Windows 10 21H1 (21 correspondant à l’année et H1 au premier semestre), celle-ci répond en interne au nom de code Iron. Mieux, même : Microsoft a récemment compilé une première préversion de l’édition 2021 de Windows 10, préversion qui porte le numéro 20133.1000.

Pour les plus impatients, une première bêta de Windows 10 21H1 devrait être diffusée dès ce mois-ci. Comme à l’accoutumée, cette préversion sera destinée à celles et ceux qui ont souscrit au programme Windows Insider de Microsoft. Pour accéder au programme en question, rappelons qu’il suffit de se rendre sur les fonctions suivantes : menu Démarrer > Paramètres > Mise à jour et sécurité > Programme Windows Insider. Il n’y a rien de plus simple, mais prenez soin de sélectionner la méthode de diffusion rapide (Fast Ring), afin d’accéder à la mise à jour de 2021.

S’il est encore un peu tôt pour recenser toutes les nouvelles fonctionnalités de cette édition, il en est une qui a été dévoilée par l’équipe de développeurs de Windows 10. Non, le menu ne va pas disparaître, contrairement à ce que les rumeurs laissaient envisager il y a quelque temps. Mais ce même menu Démarrer devrait subir un petit lifting, notamment en ce qui concerne l’affichage des icônes et des tuiles, que ce soit en mode clair ou en mode sombre.

D’autres nouveautés seront bien évidemment au rendez-vous, comme un conteneur pour les applications Win32. Sauf surprise de dernière minute, toutes ces nouveautés ne seront pas intégrées à l’édition 20H2 de Windows 10, mais bel et bien à la version prévue pour l’an prochain. D’autres innovations seront bien évidemment de la partie et dévoilées dans le courant de l’année.

Source : Windows Latest